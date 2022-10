Una enfermera del Reino Unido fue acusada de matar a cinco niños y dos niñas y de intentar asesinar a otros 10 bebés con inyecciones de insulina y aire entre 2015 y 2016.

Lucy Letby, de 32 años, enfrenta 22 cargos ante el Tribunal de la Corona de Manchester. Desde la Fiscalía la describen como una persona con “presencia malévola constante”.

La enfermera fue descubierta luego de una investigación interna en el Hospital Condesa de Chester tras identificar un aumento en la mortalidad en la unidad neonatal. “Hubo un aumento significativo de la cantidad de bebés que morían y en la cantidad de colapsos catastróficos graves”, expuso la Fiscalía.

Pros:"This case has echoes of some of the other cases: first the allocated nurse had just gone on a break;and second, Lucy Letby said to the doctor that she had seen what was going on and was about to do something but had not as she was waiting to see if the child self-corrected"

— Judith Moritz (@JudithMoritz) October 12, 2022