Las preocupaciones sobre cuánto tiempo puede sobrevivir el nuevo coronavirus en las superficies van en aumento, tanto es así que el banco central de China ha tomado medidas para limpiar en profundidad y destruir su dinero en efectivo, que cambia de manos varias veces al día, en un esfuerzo por contener el virus.

Se desconoce exactamente cuánto tiempo puede permanecer el nuevo coronavirus en superficies y objetos contaminados con el potencial de infectar a las personas, pero algunos investigadores están encontrando pistas al estudiar los comportamientos evasivos de otros coronavirus.

Los coronavirus son un gran grupo de virus comunes entre los animales. En casos raros, son lo que los científicos llaman zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios no saben qué animal puede haber causado el brote actual de nuevos coronavirus en Wuhan, China. Pero previamente, los estudios han sugerido que las personas se infectaron con el coronavirus MERS, o Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, después de entrar en contacto con camellos, y los científicos sospecharon que los gatos de civeta tenían la culpa del SARS, Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

Se ha descubierto que estos coronavirus humanos, como el SARS y el MERS, persisten en superficies inanimadas, incluidas las hechas de metal, vidrio o plástico, durante un período de hasta nueve días si esa superficie no se ha desinfectado, según una investigación publicada a principios de este mes en The Journal of Hospital Infection.

La limpieza con productos domésticos comunes puede hacer la diferencia, según la investigación, que también encontró que los coronavirus humanos “pueden desactivarse de manera eficiente mediante procedimientos de desinfección de la superficie con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno al 0,5% o hipoclorito de sodio al 0,1%” o lejía dentro de un lapso de un minuto

La nueva investigación involucró el análisis de 22 estudios publicados previamente sobre coronavirus, que los investigadores esperan que puedan ayudar a proporcionar información sobre el nuevo coronavirus.

“Según los datos disponibles actualmente, me basaría principalmente en los datos del coronavirus del SARS, que es el pariente más cercano al nuevo coronavirus, con una similitud de secuencia del 80%, entre los coronavirus probados. Para el coronavirus del SARS, el rango de la persistencia en las superficies fue de menos de cinco minutos a nueve días”, dijo el Dr. Charles Chiu, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de California, San Francisco, y director del Centro de Diagnóstico y Descubrimiento Viral USCF-Abbott, que no participó en el nuevo estudio.

“Sin embargo, es muy difícil extrapolar estos hallazgos al nuevo coronavirus debido a las diferentes cepas, concentraciones virales y condiciones ambientales que se probaron en los diversos estudios y la falta de datos sobre el nuevo coronavirus”, dijo. “Se necesita más investigación con cultivos del nuevo coronavirus para establecer la duración de la supervivencia en las superficies”.

Los CDC han señalado que se cree que los coronavirus se propagan con mayor frecuencia por las secreciones al respirar, como las gotitas al toser o estornudar, y los coronavirus en general tienen “poca capacidad de supervivencia” en las superficies, pero todavía hay mucho que aprender sobre el nuevo coronavirus, oficialmente llamado COVID-19.

“Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en la que el virus se propaga”, según el sitio web de los CDC.

Si bien hay algunas similitudes entre otros coronavirus y el nuevo, también surgen algunas diferencias.

“También parece que el COVID-19 no es tan mortal como otros coronavirus, incluidos el SARS y el MERS”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa el lunes.

“Más del 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve y se recuperarán. En aproximadamente el 14% de los casos, el virus causa enfermedades graves, como neumonía y dificultad para respirar. Y aproximadamente el 5% de los pacientes padecen enfermedades críticas, como insuficiencia respiratoria, shock séptico y fracaso multiorgánico”, dijo. “En el 2% de los casos reportados, el virus es fatal y el riesgo de muerte aumenta a medida que envejece. Vemos relativamente pocos casos entre los niños. Se necesita más investigación para entender por qué”.

Si bien la nueva tasa de mortalidad por coronavirus es más baja que para el SARS y el MERS, todavía parece ser comparable a la pandemia de gripe española de 1918, dijo en enero Neil Ferguson, profesor de biología matemática en el Imperial College de Londres.

“Es una preocupación importante a nivel mundial”, dijo Ferguson, señalando que aún no entendemos completamente la gravedad.

Ferguson dijo que cree que la tasa de mortalidad probablemente sea menor debido a un “iceberg” de casos más leves que aún no se han identificado, pero destaca que los nuevos virus se propagan mucho más rápido a través de una población.

“Permanezca informado, pero no se asuste”, dijo Chiu.

Si tiene inquietudes, “mis recomendaciones serían lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas enfermas, seguir las recomendaciones de cuarentena en el hogar de acuerdo con las últimas pautas de la agencia de salud pública si recientemente viajó desde China o estuvo en contacto con un paciente infectado conocido o sospechoso”, dijo.

Pero en general, “aún es mucho más probable que contraiga influenza en lugar de este nuevo coronavirus, lo que significa que también debe vacunarse contra la influenza”.

Según los CDC, el virus de la gripe puede vivir en algunas superficies por hasta 48 horas y potencialmente infectar a alguien si la superficie no ha sido limpiada y desinfectada.

