(CNN/CNN Chile) – El actor y cantante Drake Bell emitió sus primeros comentarios tras ser localizado “a salvo” por la policía en Florida. En un tuit publicado este jueves por la noche, hizo referencia a haber sido considerado previamente “desaparecido y en peligro”. Bell explicó que dejó su celular en el auto una noche y que eso fue lo que causó la confusión

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023