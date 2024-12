Donald Trump sobre el conflicto en Siria: “Esta no es nuestra lucha”

(CNN) –El presidente electo Donald Trump se pronunció el sábado sobre la escalada de la situación en Siria, publicando en las redes sociales: “Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle. ¡No se involucren!”.

Trump también argumentó que si los rebeldes sirios logran obligar al presidente Bashar al-Assad a dejar el poder, “en realidad podría ser lo mejor que le pueda pasar” a Rusia, que, según él, está demasiado preocupada con su guerra en Ucrania como para detener a los combatientes rebeldes.

El presidente electo también culpó a la administración del ex presidente estadounidense Barack Obama por lo que dijo fue no hacer cumplir la “línea roja” de 2013, que establecía que el uso de armas químicas por parte de Siria significaría una acción militar estadounidense.

Reafirmando su postura de “Estados Unidos primero”, Trump argumentó que Siria no es una lucha de Estados Unidos.

“Siria es un desastre, pero no es nuestra amiga”, escribió, instando a adoptar una actitud de no intervención.

Opposition fighters in Syria, in an unprecedented move, have totally taken over numerous cities, in a highly coordinated offensive, and are now on the outskirts of Damascus, obviously preparing to make a very big move toward taking out Assad. Russia, because they are so tied up…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2024