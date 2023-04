(CNN en Español) – Donald Trump no planea hablar públicamente en Nueva York este martes, dicen sus asistentes, si sigue los consejos de su equipo legal que lo instaron a abstenerse de las fuertes críticas que ha estado enviando al fiscal y al juez que presiden el caso.

Sin embargo, esa moderación no se extenderá a Florida, dijeron los asistentes, donde Trump planea ofrecer una defensa total del caso que enfrenta en Nueva York, así como otras investigaciones en su contra, durante un discurso en horario de máxima audiencia desde Mar-a-Lago la noche del martes.

Esta es la primera prueba para ver si Trump podrá manejar dos enfoques muy diferentes de su caso legal y de su campaña política, que ahora están inextricablemente vinculados.

“Se está tomando esto muy en serio y siguiendo los consejos legales”, dijo un asesor de Trump en la noche del lunes. “Argumentará su caso ante los estadounidenses el martes por la noche en Mar-a-Lago”.

Trump está “listo para entrar y hacer lo que tenga que hacer mañana”, dice su abogada

Alina Habba, quien representa a Donald Trump en varios asuntos civiles, pasó este un rato con el expresidente en Nueva York y tras eso dijo: “Está de buen humor. Honestamente, está como normalmente estaría. Listo para entrar y hacer lo que tenga que hacer mañana”.

Habba —que apareció en el programa “Jesse Watters” de Fox News— fueconsultada por el “plan de juego” para la comparecencia de Trump ante el tribunal en Manhattan prevista para este martes y dijo: “Está todo planeado”.

Y añadió: “Salvo que haya sorpresas, creo que todo irá bien. Estamos intentando coordinarnos y cooperar con todo el mundo para asegurarnos de que no haya problemas”.

Sobre si Trump puede tener un juicio justo en Manhattan, Habba dijo: “No, no. Creo que es muy difícil. Me gustaría tener fe en este Estado, pero he estado ejerciendo para él durante un par de años y he ido a los tribunales de Nueva York durante unos años, y puedo decirte que no es lo mismo que representar a cualquier otra persona”.