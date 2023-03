(CNN/CNN Chile) – Se prevé que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparezca ante el tribunal el próximo martes 4 de abril para su lectura de cargos, según comentaron a CNN varias fuentes.

Asimismo, se espera que la corte sea presidida por el juez Juan Merchan.

Según dos fuentes familiarizadas con el caso, el exmandatario enfrentaría más de 30 cargos relacionados con fraude comercial en una acusación de un jurado investigador de Manhattan.

El abogado de Donald Trump, Chris Kise, calificó la acusación de Trump como “el punto más bajo en la historia de nuestro sistema de justicia penal”.

“Lo que una vez fue la oficina del fiscal de distrito más respetada y reverenciada de la nación ha sido totalmente bastardeada por un político oportunista que busca, como muchos otros, sacar provecho de la marca Trump”, dijo Kise. “La falta total de base legal, junto con la naturaleza políticamente dirigida de la acusación, debería infundir miedo en todos los ciudadanos de este país, independientemente de sus puntos de vista sobre el presidente Trump”.

The indictment of Donald Trump is no cause for joy. The hard work and conscientiousness of the grand jurors must be respected. Now let truth and justice prevail. No one is above the law. #teamstormy

— clark brewster (@cbrew1) March 30, 2023