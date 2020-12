(CNN en Español) – Una doctora murió por COVID-19 semanas después de que dijera que un médico blanco desestimó su dolor y expresara preocupaciones sobre su tratamiento mientras yacía en un hospital de Indiana.

La Dra. Susan Moore murió el domingo debido a complicaciones de COVID-19, le dijo su hijo a The New York Times. La internista murió unas dos semanas después de compartir un video en el que acusaba a un médico del Indiana University Health North Hospital (IU North) de ignorar sus quejas de dolor y solicitudes de medicación porque era negra, a pesar de que ella misma era paciente y médico.

En un video que se publicó a principios de este mes, Moore se filmó a sí misma desde una cama de hospital y relató su experiencia en el IU North, donde señaló que su médico le restó importancia a sus síntomas y le dijo: “Ni siquiera te falta el aire”. “Sí, me hace falta”, dijo Moore en el video, que compartió en Facebook el 4 de diciembre.

La mujer tuvo que rogar para recibir remdesivir, recordó en el registro, el medicamento antiviral que se usa para tratar a los pacientes que están hospitalizados por COVID-19 y no necesitan ventilación mecánica.

Y a pesar de su dolor, el médico le dijo a Moore que podría enviarla a casa, dijo ella, y él no se sintió cómodo dándole más medicamentos. “Me hizo sentir como si fuera una adicta a las drogas”, denunció en el video. “Y sabía que yo era médico”, agregó.

Moore también había publicado actualizaciones en su página de Facebook junto con el video.

La funcionaria de salud, quien era internista, dijo que su dolor fue “tratado adecuadamente” sólo después de que ella expresó su preocupación por su tratamiento. Más tarde fue dada de alta del IU North, pero regresó a un hospital diferente menos de 12 horas después, escribió en su página de Facebook.

“Dije, y mantengo, que si yo fuera blanca no tendría que pasar por eso”, afirmó Moore.

Un portavoz de IU North le confirmó a CNN que Moore fue paciente del hospital y que finalmente fue dada de alta, pero se negó a decir más sobre ella, citando la privacidad del paciente.

“Como organización comprometida con la equidad y la reducción de las disparidades raciales en la atención médica, tomamos muy en serio las acusaciones de discriminación e investigamos todas las acusaciones”, dijo el portavoz.

En un comunicado emitido el jueves, Dennis M. Murphy, presidente y director ejecutivo de Indiana University Health, defendió los aspectos técnicos del tratamiento que recibió Moore, aunque admitió “que es posible que no hayamos mostrado el nivel de compasión y respeto por el que luchamos en comprender lo que más les importa a los pacientes”. También pidió una revisión externa del caso.

