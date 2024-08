Dimite la primera ministra de Bangladesh y el Ejército formará un gobierno interino

Tras la salida de Sheikh Hasina, los altos mandos del Ejército aseguraron que le devolverán la paz a la nación y que los militares tienen órdenes de no disparar a nadie.

(CNN) La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió, según anunció este lunes por la tarde (hora local) el jefe del Ejército del país, Waker-uz-Zaman, en una rueda de prensa.

El jefe del Ejército dijo que los militares formarán un gobierno interino.

“Cualesquiera que sean sus demandas, las cumpliremos y devolveremos la paz a la nación; por favor, ayúdennos en esto, manténganse alejados de la violencia”, afirmó el jefe del Ejército.

Añadió que “los militares no dispararán contra nadie, la policía no disparará contra nadie, he dado órdenes”.

El jefe del Ejército Zaman dijo que “los estudiantes ahora tienen que mantener la paz y ayudarnos“.