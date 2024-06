Cinco diferencias entre la primera administración de Donald Trump y un eventual segundo mandato

Con un segundo mandato de Trump en el horizonte, el entorno político ha cambiado significativamente a su favor, con un apoyo republicano más sólido y una estrategia más afilada para implementar su agenda sin necesidad de la aprobación del Congreso.

(CNN) – Poco más de un mes antes de las elecciones primarias de Iowa , un operador político republicano estaba sentado en un bar de Washington analizando la dinámica de las primarias presidenciales de su partido.

Un veterano de campañas a lo largo de más de dos décadas de ciclos electorales, sopesó las fortalezas de la cada vez más reducida lista de contendientes republicanos y los riesgos potenciales de nominar a un ex presidente que enfrenta cuatro acusaciones y docenas de cargos criminales.

No dudó en su conclusión.

“Una cosa que no ha cambiado: este es el partido de Trump”, dijo el agente. Pero quería dejar claro que eso no significaba que un segundo mandato de Donald Trump fuera una réplica del primero.

“Todo a su alrededor ha cambiado”, dijo sobre el expresidente. “Para su beneficio”.

Seis meses después, Trump es efectivamente el candidato republicano.

Ahora también es un delincuente convicto

Pero varios otros factores han servido para validar el argumento principal del operativo.

Los republicanos han cerrado filas universalmente en apoyo a su candidato.

La campaña de Trump dijo que recaudó 53 millones de dólares en las 24 horas posteriores a su condena en su juicio en Nueva York por falsificar registros comerciales, una cantidad asombrosa para un solo día, ya que los donantes grandes y pequeños desembolsaron fondos en respuesta a una ola de solicitudes de recaudación de fondos citando el veredicto.

Las promesas del ex presidente de buscar venganza política en un segundo mandato se han intensificado y sus partidarios las han recibido con una aceptación tácita o un estímulo abierto.

Los leales a Trump en este último campo no sólo están amplificando la idea de atacar a los oponentes políticos.

Durante más de un año, han explorado activamente teorías legales y elaborado propuestas de políticas para cumplir los deseos de Trump.

En conjunto, las consecuencias de la condena de Trump han proporcionado la ventana más clara a cuánto ha cambiado el entorno que lo rodea.

El primer mandato de Trump estuvo definido en gran parte por las barreras políticas con las que chocó, las normas institucionales que violó y los legisladores y asesores veteranos contra los que arremetió.

Ahora cada uno de ellos está disminuido, remodelado para su beneficio o eliminado por completo.

Trump y sus aliados tienen toda la intención de aprovechar esta nueva realidad si gana un segundo mandato.

Sus objetivos políticos, que en el pasado han parecido aspiracionales en el mejor de los casos y amorfas burbujas de pensamiento en tiempo real en el peor, no son ni insignificantes ni teóricos.

El caos del primer mandato de Trump, junto con la retórica familiar, aunque creciente, incendiaria y oscura de sus mítines, puede tener el efecto de oscurecer una agenda que en muchos casos es bastante clara.

Subraya hasta qué punto su revancha con Joe Biden no es análoga a la campaña de 2020.

Tampoco es una repetición de la carrera de 2016, cuando Trump derrotó a Hillary Clinton.

Esta vez es diferente.

Los legisladores

Trump, en caso de conseguir un segundo mandato, llegaría a la Casa Blanca con un nivel de apoyo de los republicanos en el Congreso que no existió en su primer mandato.

Es una realidad que quedó claramente en evidencia en Washington a principios de este mes, cuando el expresidente se reunió a puertas cerradas con los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado en el Capitolio. Sus comentarios ante los legisladores de la Cámara de Representantes fueron recibidos con varias ovaciones de pie.

Los republicanos del Senado obsequiaron a Trump un pastel de cumpleaños para conmemorar su 78 cumpleaños.

Fue la primera visita de Trump al Capitolio desde el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Toda la oposición que los republicanos plantearon tras el motín (y hubo mucha) se ha evaporado gracias a los intensos esfuerzos de Trump y su equipo por desarrollar una operación política que reparta los codiciados apoyos mientras trabaja activamente para destripar las voces opositoras en el partido.

Muchos de sus críticos republicanos más duros están fuera de la política.

Diez republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de destituir a Trump después del 6 de enero.

Dos años después, cuatro de ellos habían sido derrotados en las primarias republicanas y cuatro habían optado por retirarse. Trump celebró las retiradas y contribuyó activamente a la caída política de quienes se postularon para la reelección.

El senador de Utah Mitt Romney , uno de los últimos críticos republicanos de Trump en el Congreso, no buscará la reelección este año.

Los republicanos del Senado que formaron parte del núcleo institucional e intelectual de la conferencia y que a menudo estaban irritados por la política y las inclinaciones personales de Trump también desaparecieron hace mucho tiempo.

Senadores como Jeff Flake, Pat Toomey, Bob Corker, Lamar Alexander, Roy Blunt y Rob Portman se han retirado. El senador de Arizona John McCain murió de cáncer en 2018.

Sus sucesores, si el escaño permaneciera en manos del Partido Republicano, son todos partidarios explícitos de Trump que han creado carriles políticos que en muchos sentidos refuerzan las divergencias del expresidente con respecto a décadas de ortodoxia republicana.

Si el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el entonces líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, intentaron aplacar y pacificar silenciosamente a Trump en sus primeros dos años en el cargo, hoy los republicanos en el Congreso buscan elevar y promover sus deseos.

Ryan, quien se retiró en 2018, ha calificado a Trump de “narcisista populista y autoritario”. No votó por Trump en 2020 y ha dicho repetidamente que no lo hará este año.

McConnell, quien condenó las acciones de Trump durante el ataque del 6 de enero, dejará su puesto como líder republicano del Senado al final de este Congreso.

Ha dicho que apoyará a Trump, como parte de un esfuerzo por alcanzar una distensión para proteger a los candidatos republicanos al Senado. Estrechó la mano de Trump en la reunión del Capitolio de este mes, donde ambos hablaron por primera vez desde diciembre de 2020.

Los principales candidatos para suceder al republicano de Kentucky como líder están todos buscando el respaldo de Trump, muy conscientes de que éste tiene el poder de inclinar la balanza en una conferencia que ahora está más alineada con él que nunca.

Los jueces

El logro fundamental del primer mandato de Trump se puede ver en los tribunales federales de todo el país.

Su huella en la Corte Suprema ha sido tan bien documentada como dramática, y sus tres nombramientos cambiaron el equilibrio ideológico en el tribunal. Los tres votaron con la mayoría en la decisión que anuló Roe v. Wade.

Pero Trump también reformó el sistema judicial en los tribunales de apelaciones y de distrito. En total, nominó a 234 jueces federales que recibieron la confirmación del Senado.

La velocidad y escala con la que Trump aseguró su legado judicial fueron orquestadas en gran parte por McConnell y Don McGahn , el primer abogado de Trump en la Casa Blanca.

Pero la composición ideológica de los designados por Trump, en particular los seleccionados en sus dos últimos años, representó en algunos casos un cambio en sí mismo.

“No se trató simplemente de un cambio de nombramientos demócratas a nombramientos republicanos”, dijo Steve Vladeck, colaborador de CNN y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown. “Se trató de un cambio de un tipo particular de nombramiento republicano –un conservador clásico partidario de la ley y el orden– a un nombramiento republicano más al estilo de Trump”.

Eso no significa que esos jueces se pondrán del lado de una futura administración Trump en todos los casos, señalan los expertos legales.

Pero los tribunales federales bloquearon o forzaron la retirada de un 78% sin precedentes de las normas de la administración Trump durante su primer mandato.

Mientras Trump y sus asesores exploran una visión cada vez más amplia del poder ejecutivo, es probable que cualquier esfuerzo para un segundo mandato aterrice en un territorio más hospitalario.

Los formuladores de políticas

La lucha de la administración Trump para redactar normas que pudieran ser aprobadas legalmente no fue atribuible exclusivamente a los tribunales, donde aterrizó la ola de impugnaciones legales.

La razón más probable, particularmente en las primeras etapas de la presidencia de Trump, fueron las reglas mismas.

Decenas de ellos fueron detenidos por motivos de proceso o por falta de explicación o justificación que estuviera dentro de la jurisdicción de una agencia.

Con el tiempo, el proceso de formulación de políticas se agudizó, particularmente en temas como la inmigración , que tenían una profunda importancia personal para Trump y sus asesores más cercanos.

“Aprendimos de los errores”, dijo un ex funcionario.

La campaña de Trump está llena de propuestas expansivas diseñadas para reimplementar rápidamente y luego ampliar drásticamente las políticas dirigidas a la inmigración, los impuestos y el comercio. Trump y sus asesores más cercanos han dejado en claro que planean adoptar una visión expansiva de su poder ejecutivo para implementar muchas de sus propuestas sin necesidad de la aprobación del Congreso.

La agenda de Trump no es un secreto de Estado. Está publicada en el sitio web de su campaña bajo el título “Agenda 47” y aparece regularmente en los guiones de sus discursos en los mítines.

Las lecciones aprendidas del primer mandato no quedaron en suspenso cuando Trump dejó el cargo.

En cambio, influyeron en la rápida creación de una especie de aparato de formulación de políticas en la sombra de la Casa Blanca, encabezado por ex funcionarios de la administración Trump.

Una constelación de grupos externos, desde el “Proyecto 2025” de la Heritage Foundation y el America First Policy Institute hasta el Center for Renewing America y America First Legal, cuentan con una lista de los asesores más cercanos de Trump durante su primer mandato y reciben financiación de millones de dólares de sus partidarios adinerados.

Los grupos no están afiliados oficialmente a la campaña de Trump y en ocasiones se han enfrentado con los asesores políticos de Trump.

“A menos que el propio presidente Trump articule una prioridad para su segundo mandato, o sea comunicada oficialmente por la campaña, no está autorizada de ninguna manera”, dijeron los codirectores de campaña Susie Wiles y Chris LaCivita en una extensa declaración el año pasado.

Es un retroceso que los asesores políticos de Trump han citado repetidamente en los meses posteriores.

A pesar del descontento, los grupos han elaborado propuestas políticas que siguen de cerca la agenda declarada de Trump, redactadas por funcionarios que en muchos casos seguramente tendrán roles en una segunda administración de Trump y diseñadas para minimizar la necesidad de la aprobación del Congreso.

Los asesores

Ilustración fotográfica de Alberto Mier/CNN/Getty Images

Trump no es alguien que reconozca los fracasos, pero se ha acercado a una pieza de su historial de primer mandato: el personal.

“Cometí un error con algunas personas que incluí”, dijo Trump en una entrevista con Newsmax en marzo, citando su inexperiencia con los jugadores en Washington.

Las guerras entre algunos de los más importantes funcionarios de la administración Trump y el expresidente han llenado docenas de libros sobre la administración.

Un número sin precedentes de esos funcionarios (un secretario de Defensa, un asesor de seguridad nacional y un jefe de gabinete de la Casa Blanca, por nombrar algunos) han calificado públicamente a Trump de no apto para el cargo y han dicho que no votarán por él en 2024.

Los colaboradores más cercanos de Trump, sin embargo, ven esto como un reflejo de un problema no con Trump, sino con el proceso que permitió que sus detractores fueran contratados en primer lugar.

“A las administraciones republicanas les resulta más difícil garantizar que sus designados sigan instrucciones y no filtren, ataquen o de otra manera socaven al presidente”, escribió Troup Hemenway, ex alto funcionario de la oficina de personal de la Casa Blanca de Trump, en un informe de 54 páginas diseñado para servir como una especie de guía de “mejores prácticas” “en la próxima administración conservadora de Estados Unidos primero”.

“En la administración del presidente Trump, estas interrupciones causaron daños políticos duraderos que podrían haberse evitado con una operación de personal más sólida que hiciera una mejor investigación y control de calidad posterior a la contratación”, escribió Hemenway.

Varios de los grupos externos diseñados para promover los objetivos políticos de Trump también están funcionando como centro de intercambio de información para posibles candidatos para un segundo mandato. Sus operaciones están dirigidas por ex asesores de Trump en la Casa Blanca que fueron fundamentales en los esfuerzos por eliminar a los funcionarios que no estaban de acuerdo con Trump hacia el final de su primer mandato.

Hemenway es asesor principal del Proyecto 2025. Dejó un puesto similar en el America First Policy Institute, una medida que lo volvió a reunir con el colaborador cercano de Trump, John McEntee, quien dirigió la oficina de personal de la Casa Blanca al final de la administración.

El grupo que abandonó rápidamente contrató a otro ex funcionario de alto rango del personal de la Casa Blanca de Trump para reemplazarlo.

Estos esfuerzos de personal, al igual que el trabajo político, no están conectados oficialmente.

Pero subrayan la diferencia con respecto a 2016.

La operación de transición de Trump fue vista incluso por sus aliados más cercanos como un proceso a medias que dejó a la administración luchando por desempeñar funciones clave sin una cámara de compensación operativa y centralizada para dotar de personal a un presidente electo que divergía marcadamente de los predecesores de su partido en áreas políticas críticas. .

Un ex asistente recordó que había un portal en línea para que los solicitantes de empleo enviaran sus currículums y expresaran interés en puestos específicos, pero nunca se utilizó y el equipo de transición nunca tuvo acceso a esos archivos.

Ahora Trump está rodeado de asesores cercanos, dentro y fuera de la campaña, que son extremadamente leales y que seguramente desempeñarán papeles clave si gana un segundo mandato.

Pero los grupos externos comparten lo que se consideran objetivos críticos, aunque tecnocráticos, de garantizar la lealtad a Trump desde el principio y colocar a esos leales en sus posiciones desde el primer día.

En otras palabras, la atención se centra menos en quién será el próximo secretario del Tesoro o de Defensa (puestos que requieren un proceso de confirmación del Senado que puede consumir mucho tiempo) y más en los subsecretarios adjuntos o los adjuntos principales en todos los departamentos y agencias.

Esas personas designadas podrían estar en sus escritorios impulsando las acciones ejecutivas de Trump, minutos después de que preste juramento.

Trump entra en la recta final de la campaña como un expresidente dos veces destituido que instigó y aceleró los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Los fiscales federales y estatales lo han acusado de conspirar para anular las elecciones.

Se enfrenta a una amplia acusación federal que lo acusa de haber retenido deliberadamente documentos que contenían los secretos más sensibles del país y luego haber tratado de obstruir la investigación sobre su paradero.

Es el primer expresidente condenado por delitos graves y enfrenta más de 500 millones de dólares en multas tras decisiones judiciales en casos de fraude civil, difamación civil y agresión sexual.

Se enfrenta a una sentencia en su juicio por dinero en secreto en Nueva York, pocos días antes de que comience la convención republicana en Milwaukee el 15 de julio.

Aguardan entre bastidores otros casos contra Trump con implicaciones mucho más importantes que probablemente irán a juicio después de las elecciones.

A menos, por supuesto, que Trump sea presidente.

Actualmente se encuentra en la cúspide de su poder dentro del Partido Republicano en un momento en el que sus preferencias políticas, antes marginales o poco ortodoxas, son dominantes.

Se postula contra un impopular presidente de 81 años que, a pesar de un historial legislativo con pocos precedentes en el último medio siglo, continúa buscando maneras de enfrentar a un electorado apático en medio de un período profundamente traumático y perturbador que ha incluido la pandemia. el mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial y una guerra en Gaza.

El agente político republicano del colegio de abogados de Washington siempre planeó apoyar al candidato de su partido y dejó en claro a principios de este mes que estaba totalmente de acuerdo con Trump.

Sin embargo, su visión de lo que eso significaba para la campaña de 2024 y potencialmente más allá no fue sutil.

“En este momento estamos jugando con munición real”, dijo.