(CNN) – El Palacio de Buckingham reveló los detalles de la coronación del rey Carlos III que verá tres días de celebraciones en todo el país y en los que se invitará al público a participar.

La coronación tendrá lugar el sábado 6 de mayo, con un “Gran Almuerzo de Coronación” y un “Concierto de Coronación” al día siguiente, y un feriado bancario adicional el lunes. Se invitará al público el último día a unirse a “The Big Help Out” ofreciéndose como voluntario en sus comunidades.

“Todos están invitados a unirse, en cualquier día”, dijo Michelle Donelan, Secretaria de Digital, Cultura, Medios y Deportes de Reino Unido, en un comunicado.

“Ya sea organizando una fiesta callejera especial, viendo la ceremonia de coronación o un concierto espectacular en la televisión, o dando un paso adelante durante The Big Help Out para ayudar a las causas que les importan”.

La coronación en sí será “un servicio religioso solemne, así como una ocasión de celebración y pompa”, dirigida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo el palacio.

El palacio reiteró que “reflejará el papel del Monarca hoy y mirará hacia el futuro, mientras se arraiga en tradiciones y pompa de larga data”.

Esa línea del palacio ha sido interpretada por expertos como un indicio de que la coronación de Carlos será diferente y más moderada que la que experimentó su difunta madre hace siete décadas, con una ceremonia más corta y enmiendas a algunos de los elementos feudales del ritual. La coronación de la reina Isabel fue el primer evento real televisado en vivo y duró tres horas.

Carlos y su esposa Camila, la reina consorte, llegarán a la Abadía de Westminster en procesión desde el Palacio de Buckingham, conocida como “La procesión del rey”, y regresarán más tarde en una procesión ceremonial más grande, conocida como “La procesión de la coronación”, acompañados de otros miembros de la familia real.

El rey y la reina Consorte, junto con miembros de la familia real, aparecerán en el balcón del Palacio de Buckingham para concluir los eventos del día.

En este punto, el palacio no ha especificado qué miembros de la familia aparecerán en la procesión y en el balcón, luego del continuo exilio de la vida pública del príncipe Andrés como resultado de las acusaciones históricas de abuso sexual y la publicación de las memorias del príncipe Harry que critican a su familia.

“Ayudaría mucho a Carlos en términos de su imagen si Harry y Meghan estuvieran allí”, dijo previamente a CNN la historiadora real Kate Williams. “Se verá particularmente mal para él si su hijo no está allí porque, por supuesto, Harry todavía está muy arriba en la línea del trono, al igual que sus hijos”.

En una señal de que no todos los británicos celebrarán el evento, el grupo de campaña antimonárquico Republic prometió protestar cerca de la Abadía de Westminster. “La coronación es una celebración del poder y el privilegio hereditarios, no tiene cabida en una sociedad moderna”, dijo el portavoz Graham Smith en un comunicado.

“A un costo de decenas de millones de libras, esta obra de teatro sin sentido es una bofetada para millones de personas que luchan contra la crisis del costo de vida“, agregaron.

“Ya nos hemos puesto en contacto con la Policía Metropolitana y esperamos que faciliten una protesta pacífica y significativa. Tenemos la intención de hacer sentir nuestra presencia en la plaza del parlamento cuando la procesión real pase por la Abadía”.

El día después de la coronación, el 7 de mayo, se espera que se lleven a cabo miles de eventos en todo el país como parte del “Gran Almuerzo de la Coronación”, mientras que los “íconos de la música mundial y estrellas contemporáneas” aún no anunciados se reunirán para un “Concierto de Coronación” celebrado en el East Lawn del Castillo de Windsor, dijo el palacio.

“El Gran Almuerzo de la Coronación ayudará a llevar la celebración directamente a su propia calle o patio trasero”, dijo Peter Stewart, Director de Propósitos del organismo organizador del evento, Eden Project.

“Compartir amistad, comida y diversión juntos les da a las personas más que un buen momento: las personas se sienten menos solas, hacen amigos y se involucran más con su comunidad”, agregó en un comunicado.

Al concierto asistirá una audiencia pública compuesta por voluntarios de las afiliaciones benéficas del rey y la reina consorte, así como varios miles de miembros del público seleccionados a través de una votación nacional realizada por la BBC.

Verán a una “orquesta de clase mundial tocar interpretaciones de los musicales favoritos encabezadas por algunos de los artistas más grandes del mundo, junto con artistas del mundo de la danza… y una selección de secuencias de palabras habladas presentadas por estrellas del escenario y la pantalla”, dijo el palacio, y agregó que se lanzaría un line-up a su debido tiempo.

Un grupo diverso compuesto por los coros de refugiados de Gran Bretaña, los coros del NHS, los grupos de canto LGBTQ+ y los coros de personas sordas formarán “The Coronation Choir” y también actuarán en el concierto, junto con “The Virtual Choir”, compuesto por cantantes de todo el Commonwealth.

Lugares conocidos en todo el país también se iluminarán con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones como parte del concierto.

Las celebraciones concluirán el lunes, con un feriado bancario y cientos de actividades planificadas por grupos comunitarios locales para “The Big Help Out”.

“Será un festival de voluntariado”, dijo Jon Knight, director ejecutivo de Together Coalition.

“El objetivo es crear un legado de comunidades mejor conectadas mucho más allá de la propia coronación”.