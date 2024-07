Deportación de Edwards y Kast de Venezuela: Barrera asegura que “no hicieron los trámites que había que hacer” para ingresar

El diputado subrayó la importancia de cumplir con las normas para observadores internacionales y cuestionó las intenciones detrás de la falta de trámites y procesos legales por parte de los senadores.

Este sábado, el diputado Boris Barrera (PC) se pronunció sobre la controversia generada en vísperas de las elecciones en Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera el ingreso al país a parte de la delegación chilena de observadores electorales.

La medida afectó a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes fueron deportados inmediatamente a Chile tras su arribo a Caracas, lo que suscitó un amplio debate en la opinión pública.

Barrera, quien también forma parte de la delegación chilena y se encuentra en Venezuela, afirmó que los parlamentarios deportados “no hicieron los trámites que había que hacer“.

A través de un video, el diputado criticó que “es irresponsable que senadores chilenos crean que porque el Senado acuerde una misión oficial vayan a otro país a no cumplir la ley. Lo mínimo que espera cualquier país es que quien llegue respete sus normas, más si son parlamentarios”.

“Acá la ley tiene normas para los observadores internacionales, que debemos cumplir todos y todas, y los senadores, al igual que otros representantes de la derecha de otros países, no lo hicieron. Entonces cabe preguntar por qué no lo hicieron, ¿realmente querían entrar al país?”, añadió Barrera.

En la misma línea, Barrera subrayó que “más preocupante aún es que quienes los invitaron sí conocen la ley. Ellos no quisieron que entraran porque no hicieron los trámites que había que hacer, ellos sabían que no los dejarían entrar entonces, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué pretenden o cuál es su plan?”.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a los diferentes actores políticos “a ser más responsables con sus declaraciones, a opinar informados porque cuando critican un sistema o las leyes de otro país, también agreden al pueblo de este”.