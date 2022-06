(CNN) – El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que conoce los informes de un tercer estadounidense que viajó a Ucrania para luchar contra Rusia y que ha sido identificado como desaparecido “en las últimas semanas”, pero no pudo dar más detalles. Esto se suma a los dos estadounidenses reportados como desaparecidos el pasado miércoles.

“Hay informes de otro estadounidense cuyo paradero se desconoce. No puedo hablar de los detalles de ese caso. Desafortunadamente, no conocemos los detalles completos de ese caso”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa.

Price añadió que el departamento está en contacto con las familias de los otros dos ciudadanos estadounidenses supuestamente capturados en Ucrania, así como con las autoridades ucranianas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero que tampoco pudieron confirmar los informes de que estos dos ciudadanos fueron capturados.

“Seguimos instando de todas las formas posibles a los ciudadanos estadounidenses a que no viajen a Ucrania debido a los peligros concomitantes que plantea la agresión en curso de Rusia“, manifestó.

También señaló que Estados Unidos no está en contacto con Rusia sobre los ciudadanos estadounidenses desaparecidos, porque aún no tienen “razones creíbles” para creer que los rusos los han capturado y también porque Rusia no ha afirmado haberlos capturado.