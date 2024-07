CrowdStrike finalmente explica qué causó la caída de Microsoft la semana pasada: ¿Cuáles fueron las razones?

(EFE) – La caída de Microsoft la semana pasada, que afectó a bancos, instituciones, organismos y hospitales de todo el mundo, se debió a un fallo en el mecanismo de control de calidad de CrowdStrike, según informó la empresa de ciberseguridad este miércoles.

CrowdStrike explicó en un comunicado que el apagón se produjo por un fallo en el software de prueba, llamado “Falcon” -que protege a los sistemas de virus y ciberataques- por no validar correctamente la actualización de contenido del sistema, lo que llevó a un bloqueo de los ordenadores que usan Windows.

“Debido a un error en el validador de contenido, una de las dos instancias de plantilla (una serie de instrucciones que orientan al software para acabar con amenazas del sistema) pasó la validación a pesar de contener datos de contenido problemáticos”, indicó hoy la empresa.

No especificó si se trató de un error humano ni cuántas personas pudieron haber tenido alguna responsabilidad, pero sí reiteraron que no fue fruto de un ciberataque.

Update: Our preliminary Post Incident Review (PIR) is available at the link below. Details include the incident overview, remediation actions, and preliminary learnings. More to come in our full Root Cause Analysis (RCA).

Automated recovery techniques, coupled with strategic…

— CrowdStrike (@CrowdStrike) July 24, 2024