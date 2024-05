Corte Internacional de Justicia rechaza petición de México sobre medidas provisionales pedidas contra Ecuador

La petición mexicana se originó por el ingreso de la Policía a la Embajada para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas el 5 de abril.

(CNN Español) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya rechazó este jueves la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda que mantiene contra Ecuador por la irrupción en su Embajada en Quito, ocurrida a inicios de abril de este año.

“Por unanimidad, la Corte encuentra que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante el Tribunal, no son tales como para requerir de estas medidas”.

La petición mexicana se originó por el ingreso de la Policía a la Embajada para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas el 5 de abril. En una de las audiencias previas al proceso de deliberación, la CIJ priorizó el tratamiento de las medidas provisionales en la demanda presentada por México.

En el proceso de la demanda, ahora falta conocer el fallo definitivo, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

A través de un comunicado, el gobierno ecuatoriano expresó que recibía “con beneplácito” la decisión de la CIJ de este jueves.

“La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud. La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México, y que permitiría a México retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Ecuador mantiene su posición”, señala el texto.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo hoy que el Gobierno mexicano estaba “satisfecho” con la decisión tomada por la CIJ.

“Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque, si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado”, comentó.

¿Cuáles eran las medidas provisionales que pedía México?

Las medidas provisionales que había pedido el Gobierno mexicano tenían relación con que Ecuador tomara pasos “apropiados e inmediatos” para proveer protección y seguridad a su residencia diplomática, así como a los archivos en su interior.

El Estado mexicano exigía también que se le permita despejar locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos; además de la garantía de que no hubiera nuevas acciones por parte de Ecuador sobre las decisiones que tome la corte y que el Gobierno ecuatoriano se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar el litigio del que se ocupaba el Tribunal.

Por otra parte, el Gobierno ecuatoriano presentó otra demanda ante la CIJ el 29 de abril, en la que acusa a México de usar indebidamente su sede diplomática para dar refugio a Glas desde diciembre de 2023. La Corte tampoco ha anunciado las fechas para las audiencias donde escuchará los argumentos de las partes con respecto a este caso.

Glas, sobre quien pesan dos condenas en firme por delitos de corrupción y un proceso por peculado, se encuentra detenido en Ecuador. El exvicepresidente asegura que es víctima de una supuesta persecución política.

Ana María Cañizares colaboró con este reporte.