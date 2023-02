La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), citó a declarar a el expresidente de Perú, Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chaves (expresidenta del consejo de ministros), Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y Turismo) por la denuncia de autogolpe de Estado.

La denuncia fue formulada por la fiscalía nacional, a cargo de Patricia Benavides, e imputa a los señalados de ser coautores de los delitos de conspiración y rebelión.

El exministro del Interior, Willy Huerta, declaró no tener coordinación mientras Castillo se dirigía a la nación. “Me paré al lado izquierdo y él empezó a dar su mensaje. En ese momento escucho que dice de la detención (a la fiscal) y del cierre del Congreso. Yo me quedé totalmente sorprendido”.

Esta información se suma, a la respuesta entregada por Betssy Chavez, quien declaró que desconocía el contenido del mensaje que dio el expresidente. ”Supusimos que iba a ser un pronunciamiento como el que había tenido un día antes en la noche, donde en el mismo despacho presidencial anuncia una situación con miras a la moción de vacancia”.

El exmandatario, junto a los exministros, deberán acudir al congreso peruano el próximo 15 de febrero, fecha en la que fueron citados por la subcomisión.