(CNN) – Los receptores de préstamos estudiantiles federales ya pueden solicitar hasta US$ 20.000 de condonación de su deuda tras el lanzamiento oficial del proceso de solicitud en el marco del plan anunciado por el presidente Joe Biden a finales de agosto. Se trata de la última fase del plan de su Gobierno que se espera que brinde alivio de la deuda a hasta 43 millones de prestatarios.

La administración lanzó oficialmente la aplicación este lunes tras un breve “período beta” durante el fin de semana en el que su equipo evaluó si eran necesarios ajustes.

No todos los receptores de préstamos estudiantiles pueden acogerse a la reducción de la deuda. En primer lugar, solo quienes tengan préstamos estudiantiles federales pueden solicitar el beneficio. Los préstamos estudiantiles privados están excluidos.

En segundo lugar, los prestatarios de ingresos altos en general están excluidos. Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y los matrimonios o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 anuales podrán tener una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

Si un prestatario que cumple los requisitos también recibió una beca federal Pell mientras estaba matriculado en la universidad, la persona puede optar a la condonación de la deuda de hasta US$ 20.000. Las becas Pell se conceden a millones de estudiantes de bajos ingresos cada año, basándose en factores como el tamaño y los ingresos de la familia y el coste que cobra la universidad. Estos prestatarios también tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar su deuda estudiantil y terminar en mora.

¿Qué tipo de préstamos estudiantiles federales son elegibles?

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles. Sin embargo, los préstamos estudiantiles federales que están garantizados por el Gobierno pero que están en manos de prestamistas privados no son elegibles a menos que el prestatario haya solicitado consolidar esos préstamos en un Préstamo Directo antes del 29 de septiembre.

El Departamento de Educación dijo inicialmente que estos préstamos privados, muchos de los cuales se hicieron bajo el antiguo programa de Préstamos Federales para la Educación de la Familia y el programa de Préstamos Federales Perkins, serían elegibles para la acción de condonación. Sin embargo, cambió el curso en septiembre cuando seis estados liderados por republicanos demandaron a la administración de Biden, argumentando que la condonación de los préstamos privados perjudicaría financieramente a los estados y a los administradores de préstamos estudiantiles.

Los Préstamos Federales para la Educación de la Familia y los Préstamos Perkins impagados pueden optar a la condonación de la deuda aunque sean privados.

¿A qué año corresponde el umbral de ingresos fijado?

La elegibilidad se basa en los ingresos brutos ajustados del prestatario para el año fiscal 2020 o 2021. Los ingresos brutos ajustados pueden ser inferiores a su salario total porque tienen en cuenta las deducciones y los ajustes fiscales, como las contribuciones realizadas a un plan de jubilación 401(k). La renta bruta ajustada de un contribuyente se encuentra en la línea 11 del formulario 1040 del Servicio Interno de Impuesto (IRS, por sus siglas en inglés).

¿Cómo sabrá el Gobierno cuáles son los ingresos?

El Departamento de Educación dice que ya tenía información sobre los ingresos de casi ocho millones de prestatarios, probablemente debido a los formularios de ayuda financiera o a las solicitudes de planes de reembolso basados en los ingresos presentadas anteriormente. Esos prestatarios recibirán automáticamente el alivio de la deuda si cumplen el requisito de ingresos, a menos que opten por no hacerlo. El departamento ha dicho que enviará un correo electrónico a los prestatarios que serán considerados para el alivio de la deuda pero que no necesitan solicitarlo.

Otros millones de prestatarios tendrán que solicitar la condonación de sus préstamos estudiantiles si el Departamento de Educación no dispone de la información sobre sus ingresos. Al presentar la solicitud, los prestatarios deben declarar que sus ingresos están por debajo del umbral de elegibilidad. Deben certificar que la información proporcionada es exacta bajo pena de perjurio.

El Gobierno de Biden ha dicho que los solicitantes que “tienen más probabilidades de superar el límite de ingresos” tendrán que presentar información adicional, como una transcripción de impuestos. Las autoridades esperan que solo el 5% de los prestatarios con préstamos estudiantiles federales que reúnen los requisitos no puedan optar a la ayuda debido al umbral de ingresos.

¿Se pagarán impuestos por el importe de la deuda cancelada?

Los prestatarios no tendrán que pagar impuestos federales sobre la deuda de los préstamos estudiantiles condonada, gracias a una disposición de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos que el Congreso aprobó el año pasado.

Sin embargo, es posible que algunos prestatarios tengan que pagar el impuesto sobre la renta estatal por el importe de la deuda condonada. Hay un puñado de estados que pueden gravar la deuda condonada si no se realizan previamente cambios legislativos o administrativos estatales, según el Centro de Política Fiscal. La responsabilidad fiscal podría ser de cientos de dólares, dependiendo del estado.

¿Los estudiante pueden optar a la condonación?

Sí, algunos estudiantes actuales son elegibles. La elegibilidad para los prestatarios que presentaron como independientes la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA, se basará en los ingresos del propio hogar. La elegibilidad para los prestatarios que están inscritos como estudiantes dependientes, generalmente los menores de 24 años, se basará en los ingresos de los padres para 2020 o 2021.

¿Hay derecho a la condonación si los préstamos estudiantiles están en mora?

Sí, los préstamos federales para estudiantes en mora son elegibles para el alivio de la deuda. Para los prestatarios que tengan un saldo restante en sus préstamos estudiantiles en mora después de que se aplique la condonación, habrá una oportunidad de salir de la mora una vez que los pagos se reanuden en enero de 2023 como parte de lo que el Departamento de Educación está llamando su iniciativa “Fresh Start”.

¿Podría el plan de condonación de Biden ser anulado en los tribunales?

El Gobierno de Biden se enfrenta a varias demandas por el programa de condonación de préstamos estudiantiles. Muchos de los demandantes sostienen que el Departamento de Educación se está extralimitando en sus funciones. Es difícil decir ahora mismo cuáles son las posibilidades de que un tribunal anule la medida de Biden.

Seis estados liderados por el Partido Republicano han pedido a un juez federal que deje en suspenso la cancelación de los préstamos estudiantiles hasta que se emita un fallo definitivo sobre el caso. La orden del juez sobre esa solicitud se espera pronto (aunque también se espera que la parte perdedora apele inmediatamente, lo que enviaría el caso a la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, donde es probable que se enfrente a un panel de jueces conservadores).

¿Qué pasa con el nuevo plan de reembolso?

Actualmente, existen varios planes de reembolso para los prestatarios de préstamos estudiantiles federales que reducen los pagos mensuales, limitándolos a una parte de sus ingresos.

El nuevo plan de reembolso basado en los ingresos que se espera que proponga Biden limitaría los pagos al 5% de los ingresos discrecionales del prestatario, frente al 10% que se ofrece en la mayoría de los planes actuales. También reduciría la cantidad de ingresos que se consideran discrecionales y condonaría los saldos restantes después de 10 años de reembolso, en lugar de 20 años.

Biden también propone que el nuevo plan cubra los intereses mensuales no pagados del prestatario. Esto podría ser muy útil para las personas cuyos pagos mensuales son tan bajos que no cubren los intereses mensuales y acaban viendo cómo sus saldos se disparan, creciendo más de lo que se pidió prestado originalmente.

Pero no sabemos cuándo entrarán en vigor estos cambios. El Departamento de Educación no ha dado ninguna indicación sobre el calendario, pero ha dicho que recomendará una nueva norma para crear el plan de reembolso. El proceso formal de elaboración de normas del departamento suele incluir la solicitud de comentarios públicos y puede llevar meses, si no más de un año.

¿Puedo obtener un reembolso de lo que pagué durante la pausa por la pandemia?

Sí. Los prestatarios no han tenido que hacer pagos de sus préstamos federales para estudiantes desde el 13 de marzo de 2020, debido a la pausa relacionada con la pandemia. Pero si los prestatarios hicieron pagos, pueden ponerse en contacto con su administrador de préstamos para solicitar un reembolso.