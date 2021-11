(CNN) – Un hombre de Carolina del Sur fue condenado a 28 años de prisión después de que huyera de un auto en llamas y dejara morir a su hija de 19 meses en el incendio para escapar de una persecución policial, según afirmó la Oficina del Procurador del Condado de Spartanburg.

Los policías estatales intentaron detener a Imhotep O. Norman en abril de 2019 por exceso de velocidad, cuando el sujeto Ncondujo por encima de un camellón y hacia la Interestatal 85 con llamas y mucho humo saliendo de su automóvil.

Después de que los policías lo obligaron a ir al carril derecho de la carretera, Norman saltó del vehículo en llamas y dejó a su hija, Xena R. Norman, en su asiento de seguridad. Posteriormente, afirmó a los investigadores que pensaba que los agentes la rescatarían. Sua hija murió debido a una intoxicación aguda por monóxido de carbono y a quemaduras térmicas.

Lee también: Por presuntas presiones en ascensos militares: Fiscalía peruana abre investigación preliminar contra ministro de Defensa

Norman le señaló al juez durante su primera audiencia de fianza en 2019 que no sabía que el auto estaba en llamas cuando salió.

“Solo sé que el auto no estaba en llamas cuando salí de él. Me habría quedado en el auto con mi hija. Nunca habría salido del auto mientras estaba en llamas. Vi que salían chispas de debajo de los neumáticos cuando intenté parar y no pude hacerlo en ese momento. No sé por qué, lo que pasó con el auto fue que no pude parar”, explicó.

Norman se declaró culpable de homicidio por maltrato infantil, de no detenerse ante una luz azul y una sirena, de posesión de marihuana con intención de distribuirla, de tráfico de metanfetamina y de posesión de anfetamina con intención de distribuirla, de posesión de oxicodona y de posesión de xanax.

Lee también: Gobierno de EE.UU. impulsa acuerdo para vacunar a personas en zonas de conflicto

El abogado de Norman, Randy Chambers, dijo a CNN que su cliente tenía la intención de ir a juicio, pero dijo que “por alguna razón, él (Norman) tuvo una revelación de asumir la responsabilidad de lo sucedido“.

El abogado agregó que él estaba absolutamente “destrozado por la muerte de su hija”. Añadió que después de dos años de representar a Norman, tuvo la impresión de que su cliente era “inteligente, reflexivo” y “una buena persona que realmente tomó una mala decisión” cuando decidió huir de la policía.