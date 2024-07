Comunidad internacional condena a Israel por sus planes de legalizar cinco asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada

(CNN) – Israel suscitó la condena internacional después de que el ministro de Finanzas anunciara planes para reconocer legalmente cinco asentamientos judíos no autorizados en la ocupada Ribera Occidental (Cisjordania ocupada).

Como reportó CNN, el Gobierno de Israel busca “reforzar” los asentamientos judíos en la Ribera Occidental ocupada después de que varios países reconocieran unilateralmente un Estado palestino.

El portavoz del ministro de Finanzas de ultraderecha de Israel, Bezalel Smotrich, dijo a CNN que el gobierno israelí acordó en un gabinete de última hora reconocer cinco asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada que fueron construidos ilegalmente y que Smotrich liberará fondos fiscales al Gobierno Autónomo Palestino que Israel recauda en su nombre.

En una declaración a CNN este domingo, la oficina de Smotrich dijo que la decisión de liberar fondos al Gobierno Autónomo Palestino era “inmediata” y cubriría los últimos tres meses. Los fondos fueron congelados tras los ataques del 7 de octubre.

CNN se puso en contacto con la oficina del primer ministro, que todavía no ha comentado públicamente los reportes. Una vez autorizados, los asentamientos se asemejan más a partes de Israel, con acceso a agua, electricidad y atención médica.

El Gobierno Autónomo de Palestina, que administra algunas zonas de la Ribera Occidental ocupada por Israel, señaló a CNN este domingo que aún no recibe los fondos de Israel.

“Hasta ahora no se ha recibido dinero ni mensajes oficiales de la parte israelí“, declaró una fuente oficial del Gobierno Autónomo Palestino.

Smotrich es un destacado miembro de extrema derecha del gabinete de Israel y se opone a la creación de un Estado palestino independiente.

Desde hace tiempo aboga por la construcción de asentamientos, y los señala como un medio para impedir que Ribera Occidental forme parte de dicho Estado independiente. “El objetivo es cambiar el ADN del sistema durante muchos, muchos años”, dijo, según el audio filtrado de un discurso que pronunció a principios de este mes.

La Unión Europea y varios países de Medio Oriente denunciaron los planes. En un comunicado publicado en X este sábado, el portavoz de la UE Peter Stano dijo que la organización “condena en los términos más enérgicos” el anuncio de Smotrich.

“Se trata de otro intento deliberado de socavar los esfuerzos de paz“, añadió.

Qatar calificó la decisión de “nuevo capítulo en las continuas violaciones de las resoluciones de legitimidad internacional“, según la agencia oficial de noticias qatarí.

En declaraciones diferentes, Egipto y Arabia Saudita también la calificaron de violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

