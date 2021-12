(CNN en Español) – Las víctimas de Larry Nassar, el convicto ex médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo de 380 millones de dólares con USA Gymnastics (USAG), el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y sus aseguradoras.

John Manly, abogado de las múltiples víctimas de Nassar, calificó el acuerdo de “histórico” y dijo que prevaleció como resultado de “el coraje y la tenacidad de las sobrevivientes“.

“Estas valientes mujeres revivieron públicamente su abuso en innumerables entrevistas con los medios, para que ni un niño más se vea obligado a sufrir abuso físico, emocional o sexual para perseguir sus sueños”, dijo Manly.

El acuerdo es parte del plan de USAG para salir de la bancarrota, puesto que la organización busca recuperarse del escándalo generado por los crímenes de Larry Nassar.

Settlement with Survivors approved by court; USA Gymnastics to exit bankruptcyhttps://t.co/dlkBU9bo6z

— USA Gymnastics (@USAGym) December 13, 2021