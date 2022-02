La reportera internacional de CNN Clarissa Ward viajó hasta Ucrania para conocer cómo están esperando las tropas de ese país ante la probabilidad de que Rusia cruce las fronteras. Entre laberintos de trincheras apostadas en frentes que durante años estuvieron congelados, los ucranianos solo dicen que “esperan y esperan”, aunque el ambiente en este lugar no parezca el de una unidad militar que espera una invasión. Invasión que, sin embargo, no parece ser una posibilidad para los ciudadanos de la ex república soviética, quienes critican a Estados Unidos por la postura de alerta que ha adoptado.