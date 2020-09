Este martes 29 de septiembre se realizará el primer debate en la campaña presidencial de Estados Unidos, el que enfrentará al actual presidente Donald Trump con el candidato del partido demócrata, Joe Biden. A las 22:00 horas, CNN Chile transmitirá en vivo el primero de los tres debates previstos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Este primer debate presidencial se realizará en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio. Comenzará a las 22:00 horas de Chile y durará 90 minutos, sin interrupciones para comerciales.

El encuentro entre Trump y Biden se dividirá en seis segmentos de 15 minutos. Según lo definió la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos, ambos candidatos debatirán con un solo moderador en cada uno de sus tres encuentros.

Algunos de los temas que se abordarán en el debate son la pandemia de coronavirus, la Corte Suprema, la economía y la tensión racial en el país. Sin embargo, los tópicos están sujetos a cambios basados en la contingencia informativa, como la reciente publicación del diario The New York Times respecto de que Trump no habría pagado impuestos durante dos décadas.

Para la transmisión de CNN Chile, la conductora será Mónica Rincón, quien estará acompañada del analista y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Jaime Baeza.