(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, que se haga un test de drogas antes del debate televisado del martes, el primero en el que ambos candidatos se verán las caras.

“Enérgicamente pido una prueba antidrogas para el dormilón de Biden, antes o después del debate del martes por la noche”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

“Naturalmente aceptaré someterme a uno yo mismo”, agregó en la red social.

“Sus actuaciones en debates han batido récords desiguales, por decirlo suavemente. ¿Sólo las drogas podrían haber causado esta discrepancia?”, cerró Trump.

