(CNN en Español) – Jorge Said, cineasta y periodista chileno, describió la realidad bajo el control Talibán de Kabul, capital de Afganistán, donde se estaba hospedando en medio de la filmación de su serie documental.

El chileno planeaba salir de Afganistán el lunes, debido a que creían que el movimiento talibán se tardaría unos meses en controlar Kabul. Sin embargo, el rápido asenso del grupo sorprendió a todos y desató el caos tomándose el poder, horas antes de que Said y su equipo pudieran abandonar el país.

En ese momento fue enviado a un hotel desde el que ve a miles de personas que identifica como refugiados “sin agua ni electricidad“, mientras relató que él mismo no ha podido ni siquiera ducharse por falta de agua.

“En estos momentos la comida aún no falta, porque se trata de un país agrícola, en este momento hay mucha agricultura, pero los problemas son otros, ahora no hay dinero en los cajeros y hay patrulleros en las calles”, detalló Said, agregando que “he salido dos veces a las calles, con tenidas afganas y tapándome la cara, tratando de grabar a escondidas con el celular porque nos lo quitan“.

Lee también: Guido Larson por situación en Afganistán: “Estamos viendo el resultado de 20 años de prácticas improvisadas”

Recordando cuando lo detuvieron en el aeropuerto, el cineasta sostuvo que “me arrestaron por haber estado grabando, pero luego me soltaron y me exigieron que me fuera al centro de la ciudad, donde había un caos increíble”.

Afirmó que “me demoré cinco hora es llegar y, como hay muchos soldados que están vestidos de civil, no podía arriesgarme a hacer un despacho”. A pesar de haber tomado esos resguardos, comentó, sus productores están amenazados de muerte.