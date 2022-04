(CNN) – Los inversores están abandonando China a una escala sin precedentes, ya que un cóctel de riesgos políticos y empresariales, y el aumento de las tasas de interés en otros lugares, hacen que la segunda economía del mundo sea un lugar menos atractivo para guardar su dinero, mientras la invasión rusa de Ucrania empeora la situación.

Según los últimos datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), el mes pasado se produjeron salidas de cartera por valor de US$ 17.500 millones, un récord histórico. La asociación comercial con sede en EE.UU. calificó esta fuga de capitales por parte de los inversores extranjeros de “sin precedentes”, sobre todo porque no se produjeron salidas similares en otros mercados emergentes durante este periodo. Las salidas incluyeron US$ 11.200 millones en bonos, mientras que el resto fueron acciones.

Los datos del Gobierno chino también mostraron una retirada récord del mercado de bonos por parte de los inversores extranjeros en los últimos meses. Los inversores extranjeros se deshicieron de 35.000 millones de yuanes netos (US$ 5.500 millones) de bonos del Estado chino en febrero, la mayor reducción mensual registrada, según China Central Depository and Clearing. La venta se aceleró en marzo, alcanzando un nuevo máximo de 52.000 millones de yuanes (US$ 8.100 millones).

“El apoyo de China a la invasión rusa de Ucrania fue claramente el catalizador para que el capital saliera de China”, sostuvo George Magnus, asociado del Centro de China de la Universidad de Oxford y ex economista jefe de UBS.

Cabe recordar, que China y Rusia proclamaron en febrero que su amistad “no tenía límites“. Eso fue antes de que Rusia invadiera Ucrania. Ahora, con la economía rusa azotada por sanciones de todo el mundo, Beijing no se ha apresurado a ayudar a su vecino del norte, por temor a que también pueda verse atrapado en las sanciones. Pero también se ha negado a condenar el ataque de Rusia a Ucrania, tratando de presentarse como un actor neutral y culpando de la situación a Estados Unidos.

“Hay nerviosismo por la postura ambigua de China, pero inclinada hacia Rusia, en el conflicto de Ucrania, lo que hace temer que China pueda ser objeto de sanciones si ayuda a Rusia“, señaló Martin Chorzempa, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, que ha estudiado la economía de China y las relaciones entre Estados Unidos y China.

La guerra en Ucrania también ha aumentado la preocupación por el riesgo de que China aumente su fuerza militar contra Taiwán, provocando una huida masiva de capitales de la isla asiática.

Pero la tensión geopolítica no es el único motivo del éxodo. La subida de las tasas de interés en Estados Unidos y los estrictos bloqueos de China relacionados con el COVID-19 también han contribuido a asustar a los inversores.

La Reserva Federal de Estados Unidos está aumentando los tipos de interés por primera vez desde 2018 para domar la inflación, mientras que el Banco Popular de China ha entrado en un ciclo de flexibilización para reforzar su tambaleante economía. Eso significa que China parece menos atractiva para los inversores en comparación con Estados Unidos. A principios de este mes, el rendimiento de la deuda pública china a 10 años cayó por debajo del rendimiento del Tesoro estadounidense por primera vez en 12 años. Y el yuan alcanzó un mínimo de seis meses frente al dólar estadounidense.