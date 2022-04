El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, dijo que el Gobierno cometió una “impertinencia” al presentar la reforma constitucional de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

En entrevista con Cooperativa, Domínguez afirmó: “Fue una impertinencia y habría que preguntarle al Gobierno cuál era la intención de responder a un miedo instalado por un grupo de la derecha“.

El convencional añadió que le parece “atípico considerar este tipo de propuestas en un texto Constitucional, algo que no existe en ninguna parte del mundo“.

Lee también: Comité de Ética sancionó a Teresa Marinovic tras lanzar insultos a la Convención y a constituyentes

Además, reiteró que “nadie, nunca, en ningún contexto, manera o forma, ha planteado expropiar los fondos en la Convención”.

En esa línea, pidió “a este grupo que instala el miedo” que “por favor, no instalen miedo, para que no se genere la necesidad de tener que empezar a discutir temas que son tan inusuales, que no están en ninguna Constitución del mundo”.

El proyecto fue ingresado por el Gobierno el pasado 18 de abril en respuesta a la preocupación de la ciudadanía por “los fondos ahorrados a día de hoy por los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones”.