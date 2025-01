El 29 de enero de 2025 marcó el inicio del año de la serpiente, un hito significativo para millones de personas que celebran el Año Nuevo Chino.

Esta festividad, una de las más emblemáticas y coloridas de la cultura china, no solo inaugura un nuevo ciclo lunar, sino que también está impregnada de significados profundos y tradiciones ancestrales que se han transmitido a lo largo de los siglos.

En esta ocasión, la celebración no solo se centró en los rituales tradicionales, sino que también brilló por su innovación tecnológica, destacando un impresionante show de drones como parte central de los festejos.

Este espectáculo, realizado en varias ciudades, marcó un hito en la manera en que se celebra esta festividad milenaria.

Last midnight, Chongqing did a drone show to welcome the Chinese New Year.

East Asians and Asian communities worldwide celebrate Lunar New Year

The festivities, lasting nearly two weeks, feature fireworks, music, dances, fairs, and colorful parades.

In China, the Lunar New Year, also known as the Spring Festival, is the most important holiday in the…

