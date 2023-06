El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reveló que, de los países que poseen la Visa Waiver, Chile es el que más deportados registró durante 2022.

Desde el organismo norteamericano detallaron que 553 chilenos y chilenas fueron deportados del país, lo que representa un aumento del 119,4% en comparación a 2021.

El segundo país con mayor número de deportaciones fue España, con un total de 165. Le siguen Italia y el Reino Unido, quienes tuvieron 102 expulsiones cada uno.

Chile es el único país de Latinoamérica que cuenta con este beneficio que permite ingresar a Estados Unidos solo con el pasaporte y un trámite en línea que cuesta cerca de US$ 17 mil.

Revisa la lista de los países con más deportaciones

Chile: 553

España: 165

Italia: 102

Reino Unido: 102

Francia: 55

Alemania: 50

Portugal: 33

Taiwán: 24

Países Bajos: 23

Core del Sur: 22

¿Sacar a Chile del programa de exención de visas?

Diversas autoridades de Estados Unidos han denunciado la presencia de delincuentes chilenos en el país, quienes principalmente se dedicarían a robar hogares deshabitados.

Los antisociales llegarían al país aprovechando la calidad de visa Waiver, por lo que Todd Spitzer, fiscal del condado de Orange, en California, ha solicitado en reiteradas ocasiones eliminar a Chile del programa de exención de visas.

“Estoy exigiendo que (…) se elimine a Chile del programa de visa electrónica”. “Esto no significa que los chilenos no puedan venir a Estados Unidos, sino que ya no puedan hacerlo con solamente llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, dijo a Fox News.

Sptizer afirmó que “estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EE. UU.”.