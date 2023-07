(EFE) – Chile asumió este jueves la presidencia del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) durante un año, un rol que usará “para continuar fomentando y promoviendo una cultura de paz, tolerancia y respeto”, informó la Cancillería.

El ministerio explicó en un comunicado que la elección “es un reconocimiento al liderazgo del país por promover el desarrollo inclusivo y su compromiso con la implementación plena de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

“A través de este nuevo rol, Chile dará continuidad a su política exterior y será un intermediario para continuar fomentando y promoviendo una cultura de paz, tolerancia y respeto“, apuntó por su parte el canciller Alberto van Klaveren.

El cargo será ejercido por la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez.

I am honoured to assume the Presidency of this esteemed Charter body––the Economic and Social Council – @UNECOSOC , at this critical juncture for multilateralism. pic.twitter.com/arEyIOH5Sa

Establecido en 1945, el Ecosoc es el principal órgano para la coordinación y revisión de políticas sobre asuntos económicos y sociales y vela por la implementación de los ODS.

Está integrado por 54 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General para períodos de tres años, y los cupos se asignan con base en representación geográfica.

Chile ha sido miembro de esta instancia en 11 oportunidades y es la quinta ocasión en que asumirá la presidencia, pero la primera que la representante es una mujer, apuntó la Cancillería.

It would be critical for the @UNECOSOC to build on the momentum from the SDG Summit to support countries in their efforts to achieve the #SDGs. #GlobalGoals pic.twitter.com/h9pITbX8pQ

— UN ECOSOC President (@UNECOSOC) July 27, 2023