Centro Carter descarta hackeo al CNE y confirma victoria de Edmundo González con más del 60% de los votos

Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del organismo, aclaró que no se ha encontrado evidencia de un ataque informático, y criticó al presidente del CNE, Elvis Amoroso, por no cumplir con la promesa de publicar los resultados mesa por mesa.

El Centro Carter confirmó este jueves que Edmundo González, candidato opositor, fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, “obteniendo más del 60% de los votos“.

Esta conclusión, presentada por Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, coincide con los datos publicados por la oposición, que asegura que González alcanzó un 67% de los sufragios.

El Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para observar el proceso electoral en el que Nicolás Maduro fue anunciado como reelecto para un tercer período presidencial.

La oposición ha divulgado copias de más del 80% de las actas electorales, que según ellos prueban la victoria de González. En contraste, el CNE ha registrado una victoria de Maduro con un 52% frente al 43% para el opositor, aunque aún no se han publicado resultados oficiales detallados.

El CNE ha atribuido el retraso en la publicación de los resultados a un “hackeo del sistema electoral“, una afirmación que ha sido refutada por el Centro Carter.

Lincoln declaró que “no se ha encontrado evidencia” de un ataque informático, dado que las empresas de monitoreo no detectaron actividad sospechosa durante las elecciones. Además, explicó que la transmisión de datos se realiza por líneas telefónicas y satelitales, no por computadoras, lo que minimiza la posibilidad de pérdida de datos.

Lincoln también criticó al presidente del CNE, Elvis Amoroso, por no cumplir con su compromiso de publicar los resultados mesa por mesa y proporcionar un CD con los datos a los partidos políticos.

La falta de transparencia y el incumplimiento de las promesas del CNE han sido destacados como las principales irregularidades del proceso electoral. Lincoln subrayó que, a pesar de las dificultades y el ambiente desigual, el pueblo venezolano participó activamente en las elecciones.

El Centro Carter enfatizó que la falta de transparencia en la gestión del CNE ha sido una de las principales fallas del proceso, y que el gobierno ha tenido más que suficiente tiempo para presentar los resultados reales de las actas.