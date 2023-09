(CNN / CNN Chile) – El actor de 25 años y estrella de Euphoria, Angus Cloud, fue encontrado muerto el pasado 31 de julio luego de sufrir sobredosis letal.

Fue la combinación mortal de fentanilo, cocaína y metanfetamina la que acabó con su vida, informó a CNN este jueves un portavoz de la oficina forense del condado de Alameda en California, en lo que calificaron como una “sobredosis accidental”.

“Con gran pesar tuvimos que despedirnos hoy de un ser humano increíble. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros en muchos sentidos”, dijo la familia de Cloud en un comunicado en ese momento. “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos”, añadió su familia. “Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida”.

El papel destacado de Cloud llegó en 2019 como Fezco, un traficante de drogas de carácter dulce que se preocupaba profundamente por Rue, interpretada por Zendaya.

El nativo de Oakland recordó en una entrevista con iD en marzo cómo fue descubierto por un agente de casting en las calles de Brooklyn.

“Definitivamente, pensé que podría ser algún tipo de estafa”, se rio. “Luego me trajeron de nuevo y me mostraron el papel, y tenía más sentido. Porque en mi mente pensé: ¿Me detuvieron porque parezco que podría ser una estrella? Entonces digo, no, es porque parezco que podría ser un traficante de drogas”.

Cuando Euphoria despegó, Cloud dijo que estaba sorprendido por su propio éxito.

“La diferencia entre yo y todos los demás famosos es que, en su mayor parte, ellos intentaban volverse famosos“, dijo a la publicación. “Estaban trabajando duro y decían: ‘Voy a llegar a la cima’. Para mí, fue una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos”.

Madre descartó desde un inicio suicidio

A pesar de que, en un principio, existían pocos detalles de la muerte del joven actor, su madre, Lisa Cloud, publicó una triste carta de despedida de su hijo y dio a conocer como fue su último día.

“Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a su madre emocional y financieramente. No tenía intención de terminar con su vida”, comentó.

Lisa Cloud además comentó que “nos abrazamos de buenas noches, dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”.