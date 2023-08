Angus Cloud, el actor mejor conocido por su papel en la serie “Euphoria”, murió este lunes a los 25 años, anunció su familia en un comunicado a CNN.

“Es con el corazón más pesado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, escribieron.

“Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos”, agregó su familia. “Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

El papel destacado de Cloud llegó en 2019 como Fezco, un traficante de drogas de naturaleza dulce que se preocupaba profundamente por Rue, interpretada por Zendaya, en “Euphoria”.

“Nos entristece mucho saber del fallecimiento de Angus Cloud”, dijo un portavoz de HBO a CNN. “Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares durante este momento difícil”.

El nativo de Oakland recordó en una entrevista con iD en marzo cómo fue descubierto en las calles de Brooklyn por un agente de casting,

“Definitivamente pensé que podría ser algún tipo de estafa”, se rió. “Luego me trajeron de vuelta y me mostraron el papel, y tenía más sentido. Porque en mi mente estaba como, ¿me detuvieron porque parezco que podría ser una estrella? Entonces digo, no, es porque parezco que podría ser un traficante de drogas”.

Cuando “Euphoria” despegó, Cloud dijo que estaba sorprendido por su propio éxito.

“La diferencia entre todos los demás que son famosos y yo es que, en su mayor parte, estaban tratando de volverse famosos”, dijo a la publicación. “Estaban trabajando duro y decían: ‘Voy a llegar a la cima’. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos”.