A pesar de que el Tribunal Oral Federal condenó a la vicepresidenta y ex mandataria de Argentina a seis años de cargos y a la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández podría no ir a la cárcel. Debido a su rol como vicepresidenta, tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso criminal y no irá a prisión en caso de ser declarada culpable.