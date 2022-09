(CNN) – Carlos se convirtió inmediatamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

La familia real se refirió a Carlos como rey al anunciar la muerte de la reina Isabel. En el tuit también se referían a Camila de Cornualles​ como la Reina Consorte.

Fue el heredero al trono con más años de servicio en la historia británica, específicamente desde que tenía tres años.

Al convertirse en soberano, tiene la opción de tomar cualquier nombre que elija para su reinado como Rey. Por ejemplo, el verdadero nombre del rey Jorge VI era en realidad Alberto. Dos monarcas anteriores se han llamado Carlos.

Carlos ya había estado asumiendo algunos de los compromisos de la Reina este año, ya que su salud se había convertido en una preocupación suficiente para que ella cancelara algunos de sus compromisos, incluida la Apertura Estatal del Parlamento .

Tanto él como su hijo, el Príncipe William, habían estado priorizando la agenda de la Reina por sobre la de ellos. Ambos habían sido activados como Consejeros de Estado, donde la Reina delega su poder soberano para fines específicos, y estaban obligados a estar aún más disponibles para esas funciones.

