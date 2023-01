(EFE) – Shakira y el productor argentino Bizarrap baten récord con Bizarrap Music Sessions #53, tema que en poco más de 24 horas ha logrado casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a Despacito (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Con 63.736.321 de visualizaciones, el tema de la colombiana se ha convertido en un solo día en el mejor estreno latino de la historia de Youtube. El primer millón de la Bizarrap Music Sessions #53 se alcanzó en apenas ocho minutos.

En estos momentos sigue siendo la tendencia número 1 en música, y en este corto periodo de tiempo ha conseguido 5,5 millones de “me gusta” y registra más de 325 mil comentarios.

Además, la canción ha tenido miles de visualizaciones en redes sociales. Por ejemplo, en el perfil de Twitter de Shakira la canción ha sido reproducida por casi 12 millones de usuarios y en el de Bizarrap ya ha alcanzado los 31,6 millones.

En la cuenta de Instagram de la colombiana, el vídeo de la canción ha recibido casi ocho millones de “me gusta”, una cifra muy parecida a la que ha recibido Bizarrap en la misma red social.

En BZRP Music Session #53, Shakira lanza frases dirigidas a su ex pareja, el ex futbolista español Gerard Piqué, como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique“.

La intérprete de Te Felicito va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Con estas frases y algunas más de su nueva canción, Shakira es, sin duda, tendencia.