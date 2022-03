(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a la solidaridad, mientras se dirigía en vivo a varias ciudades de Europa este viernes.

Durante su mensaje a través de Zoom, Zelensky animó a Europa a respaldar a Ucrania y pidió un momento de silencio para honrar a los que han caído en esta guerra. “Este primer minuto me gustaría dedicarlo a un momento de silencio para aquellos que han caído en la lucha por su patria, a nuestros soldados, a los que sirven… a los que están trabajando como pilotos, a los que están haciendo hazañas en diferentes ámbitos protegiendo a su patria y han dado su vida por ello eso”, dijo.

“Conmemoremos a los soldados. Descansen en paz”, dijo en la transmisión a varias ciudades europeas, entre ellas Bratislava, Frankfurt, Praga, Lyon, Tiflis, Viena y Vilnius.

Zelensky también compartió algunas ideas sobre las fuerzas de toda Europa, así como sobre la “gente común” en Ucrania.

“Me gustaría desearle todo lo mejor a la gente de Europa. Así es como nuestros soldados, nuestros héroes se saludan estos días. Estas son las personas que están protegiendo sus hogares, están protegiendo nuestra Ucrania, protegiendo nuestra Europa, están protegiendo tu Europa y se están saludando, deseándose buena salud”, dijo el presidente.

“Pero desde hace poco, el saludo de los soldados, este saludo del Ejército, es algo que la gente común está comenzando a usar en su lenguaje cotidiano cuando se saluda porque estamos protegiendo a nuestro país de la invasión rusa, del ataque ruso. Estamos protegiendo nuestros hogares y nuestra tierra en toda regla y fuera de la guerra y la agresión rusa”, dijo Zelensky. “Hoy nuestros hombres, algunos de nuestros militares, sirven a nuestro país en el Ejército, otros están sirviendo como médicos con el bisturí en sus manos haciendo las operaciones quirúrgicas. Otros están trabajando para proteger a los niños y sus familias. Y este es nuestro corazón, este es el corazón de Ucrania, unidos contra el mal”.

Zelensky usó la parte final de su discurso para dirigirse a las personas de todo Europa, prometiendo la victoria para Ucrania y toda la democracia.

“Me gustaría pedirles a ustedes, a la gente de Europa, que no se queden callados. Me gustaría que salieran a la calle y apoyaran a Ucrania, apoyaran nuestros esfuerzos y apoyaran nuestra lucha porque si Ucrania no resiste, Europa no resistirá. Si nosotros caemos, ustedes caerán, así que por favor no se queden callados, no se hagas los ciego ante esto”, dijo Zelensky.

“Salgan y apoyen a Ucrania tanto como puedan y si ganamos, y estoy seguro de que lo haremos, esta será la victoria de todo el mundo democrático. Esta será la victoria de nuestra libertad. Será la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la libertad sobre la esclavitud. Y si ganamos, seremos tan florecientes como Europa, y Europa florecerá más que nunca después de esta magnífica victoria. Gloria a Ucrania”.