(EFE-CNN Chile) – El presidente Nayib Bukele anunció la noche de este jueves que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar “todos” los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas para permitir el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en El Salvador.

“La próxima semana, enviaré un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos (sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación) sobre las innovaciones tecnológicas”, escribió en inglés Bukele en un mensaje en Twitter.

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023