(CNN Español) – El último reporte de las autoridades de Defensa Civil informó que aumentó a 56 el número de víctimas mortales vinculadas a los daños por las fuertes lluvias en varias ciudades de Río Grande del Sur, Brasil.

En el último recuento se contempla que hay 74 personas heridas y 67 en calidad de desaparecidas.

El desplazamiento y aislamiento de los brasileños, sobre todo por las inundaciones, dejó a 8.296 personas en albergues y más de 24.500 sin hogar, de acuerdo con el informe oficial.

Defensa Civil calcula que en unos 281 municipios incrementó el número de personas afectadas a casi 377.500.

El estado atraviesa “su mayor catástrofe meteorológica”, expresó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil, Paulo Pimenta, en declaraciones citadas por Agencia Brasil.

“Nunca he visto nada igual. Conozco mucho nuestro estado. He enfrentado situaciones delicadas y dramáticas. Pero puedo asegurarles que nunca he visto una situación como esta”, dijo Pimenta, quien es oriundo de esa región. “Esta inundación que enfrentamos superará con creces lo ocurrido en nuestro estado en 1941”, añadió.

El gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, advirtió la noche del jueves que la capital del estado, Porto Alegre, con más de 1.300.000 personas, corre el riesgo de sufrir la mayor inundación de su historia por el rápido ascenso de las aguas del Lago Guaíba, a las afueras de la ciudad, que podría superar los cinco metros el sábado.

“Quiero pedir una vez más que la gente tenga sentido de urgencia respecto de lo que está pasando en el Estado. Es muy importante que la población tome en serio las recomendaciones y busque protegerse, que responda a este llamado por la emergencia sin precedentes que vivimos y salga de las zonas de riesgo”, advirtió la autoridad.

Fenómenos meteorológicos extremos en Brasil

Porto Alegre sufrió la mayor inundación de su historia en 1941, que dejó sin hogar a 70.000 personas, una cuarta parte de los 272.000 habitantes que tenía la ciudad entonces, según datos citados por el gobierno de la ciudad.

Río Grande del Sur se ha visto cada vez más afectado por fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años. Más de 30 personas murieron en el estado en septiembre tras las fuertes lluvias.

La crisis climática, causada principalmente por la quema de combustibles fósiles por parte de los seres humanos, está provocando clima extremo en todo el mundo, haciendo que muchos eventos sean más intensos y frecuentes.

Solo en las últimas semanas, lluvias récord han provocado inundaciones mortales y han provocado el caos a la ciudad desértica de Dubai, los embalses en todo el sudeste asiático se han estado secando debido a una persistente ola de calor regional y una sequía continúa, mientras que Kenia está luchando contra inundaciones y fuertes lluvias que han desbordado las orillas de los ríos y han provocando la muerte de casi 200 personas.

El año pasado fue el más caluroso jamás registrado, y las temperaturas del aire y del océano subieron más allá de las predicciones de muchos científicos. El mundo ya es 1,2 grados Celsius más cálido que en la época preindustrial.

Según la ONU, la proporción de huracanes de alta intensidad, o ciclones tropicales, ha aumentado debido al aumento de las temperaturas globales. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y duran más.

Los científicos también han descubierto que es más probable que las tormentas se detengan y provoquen lluvias devastadoras y que duren más después de tocar tierra.

Michael Rios, Stefano Pozzebon, Lianne Kolirin de CNN colaboraron en este reporte.