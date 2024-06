Boric tras reunión con Zelensky en Suiza: “Le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país”

Este sábado, el presidente Gabriel Boric se reunió con su par Volodymyr Zelensky, en el marco de la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se realiza en Bürgenstock, Suiza.

El mandatario fue invitado por el propio Zelensky a participar en esta instancia que reúne a cientos de líderes mundiales con el objetivo de dialogar sobre el conflicto con Rusia.

El jefe de Estado asistió a la cumbre junto al canciller Alberto van Klaveren, el embajador de Chile en Suiza, Frank Tressler, y el embajador Christian Hodges -Nugent.

En el encuentro también participaron el presidente de Argentina, Javier Milei, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros.

“Al iniciar la cumbre nos reunimos con el Presidente Zelensky, a quien le manifestamos nuestro respeto por la integridad territorial de su país. La defensa de la democracia y los derechos humanos se ha venido consolidando gobierno tras gobierno y seguimos en esa tarea”, escribió Boric en sus redes sociales.

Por su parte, el líder ucraniano detalló que juntos discutieron “los resultados esperados de la cumbre y los pasos adicionales para implementar la Fórmula de Paz, incluidas reuniones sobre sus disposiciones específicas. También discutimos nuestra cooperación bilateral“.

I met with Chile’s President @GabrielBoric and thanked him for his decision to participate in the Global Peace Summit.

We discussed the summit’s expected outcomes and further steps to implement the Peace Formula, including meetings on its specific provisions.

We also discussed… pic.twitter.com/k29mmB8NjN

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2024