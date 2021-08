El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene firme en su hipótesis respecto a cuestionar la eficacia del sistema electoral de su país, y una vez más puso en duda las elecciones presidenciales de 2022.

Esto, luego de haber sido derrotado en el Congreso tras el rechazo mayoritario a su propuesta de modificar el mecanismo electrónico.

Durante un encuentro con adherentes de su gestión, el mandatario cuestionó el resultado en la Cámara Baja, donde no logró el apoyo de los 308 parlamentarios que necesitaba para el avance de su propuesta sobre cambiar hacia un sistema mixto, que combine el actual sufragio, con la entrega de un comprobante impreso auditable.

Cabe destacar que en la previa a esta votación, el presidente brasileño lideró un inusual desfile militar, que fue interpretado como un método de presión contra los diputados, con el fin de que respaldaran su iniciativa.

La propuesta obtuvo un total de 229 votos a favor y 218 en contra, con la ausencia de una considerable cantidad de congresistas aliados. Frente a esto, el jefe de Estado aseguró que los diputados oficialistas que no se presentaron, lo hicieron por presiones y chantajes.

En esa línea, Bolsonaro insistió en sus intentos de desacreditar los comicios del próximo año, donde según las encuestas, no lograría la reelección.

“En números redondos, 450 diputados votaron ayer. Fue dividido. Es señal de que la mitad no cree en un 100% en la equidad del trabajo del Tribunal Superior Electoral. No creen que el resultado al final sea confiable. A partir de ese principio, si analizamos hoy una elección, no es que esté dividida, es una elección donde no se va a confiar en los resultados de las urnas”, afirmó el mandatario de ultraderecha.