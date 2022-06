(CNN Brasil) — El presidente Jair Bolsonaro (PL) volvió a criticar al Supremo Tribunal Federal (STF) este viernes. Durante la ceremonia de inauguración de un tramo de la BR-487, en Umuarama, Paraná, Bolsonaro dijo, sin citar a los ministros de la Corte, que “ha surgido una nueva clase de ladrones” que intentan “robarnos la libertad”.

“Todos aquí, no solo yo, tenemos problemas internos en Brasil. Hoy, [no hay] más los ladrones de dinero del pasado. Ha surgido una nueva clase de ladrones, son los que nos quieren robar la libertad”, dijo.

CNN pidió una posición del STF sobre la declaración del presidente, pero la Corte ha anunciado que no hará comentarios.

“Además de la libertad de expresión, defendemos tu derecho de ir y venir. No podía admitir el arresto de un parlamentario por haber dicho algo que no quería escuchar. Pero la libertad de expresión, o la tenemos o no la tenemos”, dijo Bolsonaro, sin citar al diputado Daniel Silveira (PTB) por sus ataques a la Corte Suprema. En abril, Bolsonaro concedió un indulto que anuló la sentencia del parlamentario.

El presidente también afirmó que, de ser necesario, irá a la guerra. “Si es necesario, iremos a la guerra. Pero quiero un pueblo a mi lado que sea consciente de lo que hace y por quién lucha”, dijo.

“Pocos en la Praça dos Três Poderes pueden hacer mucho, pero ninguno puede hacer todo. La libertad no tiene precio, y parece que algunos no quieren entender. La libertad es más importante que la vida misma, porque un hombre o una mujer sin libertad no tiene vida”.

Ayer, en su en vivo semanal, Bolsonaro elogió la decisión monocrática de Kassio Nunes Marques que anuló la condena del diputado Felipe Francischini por noticias falsas sobre las elecciones de 2018. El presidente también apoyó al congresista, diciendo que hubo un fraude “a gran escala”.