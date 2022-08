(CNN) – El presidente Jair Bolsonaro (PL), quien dijo que estaba en contra de la reelección durante la campaña de 2018, volvió a criticar la posibilidad de ser reelegido este viernes (26), pero expresó que volverá a postularse para el Ejecutivo Federal porque no hay “ninguno similar” con su perfil para continuar en la Presidencia.

“Lo que veo, en este momento, la imagen: no digo que sea mejor que nadie; es el pueblo el que juzga, estás tú ahí, no hay nadie como mi perfil para quedarse en la presidencia. Y decidí presentarme a la reelección allí. Pero la reelección le cuesta mucho a las arcas públicas”, dijo en una entrevista con Jovem Pan.

Según él, el mecanismo es malo por la posibilidad de buscar “una forma u otra perpetuarse en el poder”. “Es muy común que suceda”, señaló.

Bolsonaro también dijo que su programa de prestaciones sociales, Auxílio Brasil se mantendrá en R$ 600 para 2023. Según el presidente, el ministro de Economía, Paulo Guedes, busca “espacio en el presupuesto” para preservar el valor.

Durante su discurso, el mandatario brasileño también destacó que él no tuvo nada que ver con la creación del presupuesto secreto.

“La gente me culpa por el presupuesto secreto, yo no tengo nada que ver. Veto, si [la Cámara] anula el veto, no hay más conversación, el Parlamento es soberano en este asunto. Ahora, nuestro presupuesto es bastante complicado para el próximo año. El techo sigue ahí, los gastos obligatorios han subido mucho”, aseguró.