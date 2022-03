(EFE) — El Gobierno de Luis Arce valoró este martes la apertura del nuevo mandatario chileno, Gabriel Boric, para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque ratificó que la reclamación marítima boliviana a Chile es “irrenunciable”.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, se refirió al tema en una comparecencia ante los medios a propósito de la declaración hecha en la víspera por Boric sobre retomar las relaciones diplomáticas.

“Un tema importante para nosotros como bolivianos (que) es irrenunciable es nuestra reivindicación marítima, está plasmada en nuestra Constitución Política del Estado como una máxima aspiración. Eso es irrenunciable. Paralelamente, tenemos una relación de vecindad que es ineludible, es una realidad que no podemos soslayar”, dijo Mayta.

El ministro boliviano destacó la “apertura” manifestada por Boric “de manera pública” y también en la reunión que sostuvo el pasado viernes con Arce en Santiago tras su investidura y consideró que ambos países deben avanzar para “resolver los intereses comunes” que tienen.

También sostuvo que ese “relacionamiento bilateral” que se plantea “debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países” y basarse en principios de “diálogo y confianza mutua”.

“Todo diálogo debe ser sincero y amplio. Nos han hablado de restablecer relaciones diplomáticas, es algo que lo han expresado públicamente, está ahí, probablemente ingrese en esta agenda que debemos construir. Nosotros tenemos nuestra reivindicación marítima, la vamos a sostener comprendiendo bien (…) que no por uno, lo otro no iría“, remarcó.

“Tenemos que ser prácticos en el resguardo de los intereses de los bolivianos, pero en ningún momento dejar de lado la reivindicación marítima”, añadió.

Mayta también señaló que no se volverá a abordar el asunto públicamente mientras no haya avances relevantes, al considerar que “los temas de relacionamiento internacional son muy delicados” y no deben “resolverse en el ámbito de los medios de comunicación“.