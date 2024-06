Ministro de Defensa de Bolivia: “Tenemos control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas”

Juan José Zúñiga es acusado de intentar realizar un golpe de Estado en Bolivia. El presidente Luis Arce lo destituyó y posteriormente las autoridades lo detuvieron junto al vicealmirante Juan Arnez Salvador y a otros autores de la movilización irregular.

(CNN) – El presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo frente este miércoles a un intento de golpe de Estado de corta duración, tras llamar a la ciudadanía a “organizarse y movilizarse” en defensa de la democracia, mientras soldados y vehículos militares blindados rodeaban edificios gubernamentales en La Paz.

“No podemos permitir que intentos golpistas se apoderen una vez más de la vida de los bolivianos. Queremos exhortar a todos a defender la democracia“, dijo Arce desde la residencia presidencial, Casa Grande, mientras el intento de golpe se ponía en marcha.

Las imágenes del lugar mostraban a soldados armados reunidos en torno a la plaza Murillo, una de las principales plazas de La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo nacionales.

Se vieron vehículos blindados embistiendo las puertas del palacio de Gobierno de Bolivia, según Associated Press, mientras el expresidente Evo Morales decía en X que “se está gestando un golpe de Estado”. Tanto Morales como Arce pertenecen al partido boliviano Movimiento al Socialismo (MAS).

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocanos a los movimientos… pic.twitter.com/87V8WAtRO7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

Horas después, cuando la situación fue controlada, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, dijo en rueda de prensa que el Gobierno ya tiene el “control absoluto” de las Fuerzas Armadas y que todo está bajo control.

“Ya tenemos el control total y absoluto nuestras Fuerzas Armadas a través del mando militar. Ya todo está bajo control”, sostuvo Novillo.

El ministro de Defensa dijo que han pedido una investigación sobre este “lamentable y vergonzoso hecho”, y que se aplique “toda la sanción que la población espera” para los responsables.

“En ese entendido quiero decirle a la ciudadanía que retorne a la tranquilidad, que retorne a la normalidad, que pueda realizar sus actividades con total y absoluta confianza y garantía“, añadió.

El fallido intento de golpe de Estado

A los militares que llegaron a la Casa Grande los dirigía Juan José Zúñiga, exjefe del Ejército que había sido destituido de su cargo justo el día anterior, al parecer por amenazar con bloquear una candidatura de Morales a la reelección. Posteriormente, fue detenido y se le vio subir a la fuerza a un vehículo policial, según los medios de comunicación locales.

Antes de su detención, Zúñiga se dirigió este miércoles a los periodistas en la plaza, flanqueado por soldados, y afirmó que “queremos restaurar la democracia” mientras hablaba de los problemas económicos del país.

“El pueblo no tiene futuro, y el ejército tiene el coraje de velar por el futuro de nuestros hijos, el bienestar y el progreso de nuestro pueblo“, dijo, añadiendo que iban a liberar “a todos los presos políticos”, incluida la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez, actualmente encarcelada por lo que los tribunales dijeron que fue su papel en las protestas mortales que estallaron tras su ascenso al poder en 2019.

En imágenes mostradas por la televisión boliviana, Zúñiga entró entonces en el pasillo del palacio y, según Associated Press, fue confrontado por Arce, quien le dijo: “Soy su capitán y le ordeno que retire a sus soldados y no permitiré esta insubordinación“.

La situación parece haberse apaciguado cuando el sustituto de Zúñiga como jefe del Ejército, el general José Sánchez, que no fue nombrado, sino hasta este miércoles, ordenó a los soldados que se encontraban en la plaza que regresaran a sus unidades.

“Ordeno a todo el personal movilizado en la calle que regrese a sus unidades“, dijo Sánchez desde un podio en el palacio presidencial en medio de vítores y aplausos.

Poco después se vio a vehículos armados abandonar la plaza Murillo, según imágenes del medio estatal Bolivia TV. Arce también anunció a Wilson Guardia y Gerardo Zabala, como nuevos jefes de la Armada y la Fuerza Aérea de Bolivia, respectivamente.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo este miércoles en la noche en una rueda de prensa que además del general Zúñiga y del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quienes fueron detenidos por el intento golpista, hay más personas que “planificaron y conspiraron” estos hechos.

“Estas dos personas… no actuaron solas. No fueron dos personas que de manera maquiavélica planificaron, conspiraron, para tratar de derrocar el gobierno democráticamente electo, sino que sabemos que hay otro grupo de personas que van a ser investigadas y una vez logremos nuestro objetivo de sentenciar a estas personas garantizaremos que en un futuro próximo esto no vuelva a repetirse“, dijo el ministro en rueda de prensa.

¿En qué contexto político se dio este fallido golpe?

Las tensiones en Bolivia han ido en aumento de cara a las próximas elecciones generales de 2025 por los planes del izquierdista Morales de presentarse como candidato contra Arce.

Morales, que se separó públicamente de su otrora aliado Arce, dimitió en 2019 tras las crecientes protestas por las acusaciones de fraude en las elecciones; en ese momento, afirmó que había sido obligado a abandonar el cargo en un golpe de Estado.

Antes de su destitución, Zúñiga supuestamente había dicho que Morales no debería poder regresar como presidente, y amenazó con bloquearlo si eso sucedía.

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación penal contra Zúñiga más tarde el miércoles, y que también se investigaría a “todos los demás participantes” implicados en los sucesos del miércoles en La Paz.

La Fiscalía General dijo que hará “todos los esfuerzos necesarios” para identificar a todas las personas involucradas e investigar más a fondo el intento de golpe de Estado e imponer el “máximo castigo a los responsables”.

Fredy Mamani, exviceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y aliado de Morales y Arce, dijo a CNN que a pesar del carácter “antidemocrático” de “los tanques, los uniformados y la toma de la plaza… es fundamental destacar que el pueblo boliviano está unido ante cualquier golpe de Estado“.

La noticia del intento de golpe fue condenada rotundamente por líderes internacionales y regionales, entre ellos el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de México y la Unión Europea.

“Manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce“, dijo en X el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2024

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), una organización panamericana, Luis Almagro, condenó las movilizaciones de la “manera más enérgica” en X, diciendo que el “ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido”.

La Unión Europea dijo que se oponía a “cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente“, y añadió que se solidariza con el gobierno boliviano y su pueblo, según un post del jefe de la política europea, Josep Borrell, en X.

Según la agencia estatal ABI, la movilización militar comenzó sobre las 14:30 hora local.