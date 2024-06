Micrófonos silenciados y podios: Las reglas que Biden y Trump tuvieron que acatar para su próximo debate presidencial en CNN

El debate, de 90 minutos de duración, incluirá dos pausas publicitarias y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo. Además, ambos candidatos aceptaron comparecer en un podio uniforme, y sus posiciones en el mismo serán determinados a través de una moneda lanzada al aire.

(CNN) — A menos de dos semanas para el primer debate presidencial del ciclo electoral 2024 de Estados Unidos, CNN ha publicado detalles adicionales sobre los parámetros acordados por los equipos de campañas de Trump y Biden.

El debate, que presentarán Jake Tapper y Dana Bash de CNN en Atlanta el 27 de junio, supondrá el primer enfrentamiento en persona entre el actual mandatario Joe Biden y su predecesor, el expresidente Donald Trump.

Ambos candidatos han aceptado la invitación de la cadena y se han comprometido a aceptar las reglas y el formato del debate, tal como se indica en las cartas que el canal envió a las campañas en mayo.

El debate, de 90 minutos de duración, incluirá dos pausas publicitarias y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo.

Ambos candidatos aceptaron comparecer en un podio uniforme, y sus posiciones en el mismo se determinarán lanzando una moneda al aire.

Los micrófonos estarán silenciados durante todo el debate, salvo para el candidato al que le toque hablar. Aunque no se permitirá en el escenario ningún tipo de accesorio de utilería ni notas escritas de antemano, se dará a los candidatos un bolígrafo, un bloc de papel y una botella de agua.

Algunos aspectos del debate, como la ausencia de público en el estudio, se apartarán de debates anteriores. Pero, al igual que en el pasado, los moderadores “utilizarán todas las herramientas a su disposición para imponer los tiempos y garantizar una discusión civilizada”, según la cadena.

Para cumplir los requisitos de CNN para participar en el debate, los candidatos deben cumplir los requisitos establecidos en la Sección 1 del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos para ser presidente. Estos serán cumplidos tanto por Biden como Trump, de igual manera que Robert F. Kennedy Jr., Cornel West y Jill Stein, quienes se presentan en candidaturas de partidos no mayoritarios.

Los participantes también deben presentar una declaración formal de candidatura ante la Comisión Electoral Federal; acto que ya ha sido llevado a cabo por los cinco. Además, deben aparecer en un número suficiente de papeletas estatales para alcanzar el umbral de 270 votos electorales para ganar la presidencia y recibir al menos un 15% en cuatro encuestas nacionales separadas de votantes registrados o probables que cumplan las normas de CNN para la presentación de informes.

Las encuestas que cumplen esas normas son las patrocinadas por CNN, ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR/PBS NewsHour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Aunque no es imposible en el caso de Kennedy, es menos probable que los candidatos que no sean Biden y Trump cumplan aquellos requisitos.

Kennedy ha recibido al menos un 15% en tres encuestas de calificación hasta el momento y está actualmente en la papeleta en seis estados, lo que le hace actualmente elegible para 89 votos del Colegio Electoral.