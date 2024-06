Joe Biden tras veredicto de su hijo por posesión de armas: “Soy el presidente, pero también soy papá”

Hunter Biden podría enfrentar cerca de 25 años de prisión y una multa de hasta US$ 750.000 al momento de la sentencia, aunque probablemente recibirá mucho menos que el máximo porque se trata de un delito no reincidente.

(CNN) – Este martes un jurado de Estados Unidos declaró como culpable de tres cargos federales por posesión de armas a Hunter Biden, hijo del presidente de dicho país, Joe Biden.

Si bien en un comienzo se mencionó que el hombre podría enfrentar gran cantidad de años en prisión, un miembro del jurado dijo a CNN que no cree que Biden debería estar privado de libertad.

“Realmente no creo que Hunter deba estar en la cárcel”, dijo el jurado 10.

¿Qué pena de cárcel enfrenta Hunter Biden?

Hunter Biden podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión y una multa de hasta US$ 750.000 al momento de la sentencia, aunque probablemente recibirá mucho menos que el máximo porque se trata de un delito no reincidente.

Antes de despedir a las partes, el juez les dijo que la sentencia suele fijarse para 120 días después del veredicto, lo que significa que es probable que se produzca antes del día de las elecciones.

El jurado señaló el hecho de que Hunter Biden no quería recuperar el arma después de que Hallie Biden la sacó de su camioneta y la arrojó a la basura cerca de una tienda de comestibles.

“Cuando dijo que no quería recuperar esa arma, la cual estuvo en evidencia durante casi cinco años, creo que eso fue lo que pudo haber sido lo que llevó a su caída. Si hubiera tomado posesión de esa arma, no sé si incluso habríamos tenido un juicio”, aseveró el jurado.

El jurado dijo que para él no importaba que Hunter Biden no subiera al estrado en su propia defensa. De hecho, dijo estar de acuerdo en que era “mejor no declarar”.

“No pensé que sería una buena idea que él testificara en su propia defensa”, afirmó, y añadió que dentro de la sala de deliberación no surgió la política.

“No entró en juego ninguna política y ni siquiera se habló de política”, sostuvo el jurado, reiterando que todo se trataba de Hunter Biden. El hombre comentó que los miembros del jurado se sintieron mal porque Naomi Biden, la hija de Hunter, fue llamada a testificar. Y afirmó que, en su opinión, fue un error subirla al estrado.

¿Qué dijo Joe Biden tras el veredicto de su hijo?

En su primera declaración desde la condena de su hijo por cargos federales de posesión de armas, el mandatario Joe Biden intentó reiterar su papel de padre que busca apoyar a su hijo en sus batallas. En un breve comunicado, el jefe de Estado subrayó su orgullo por Hunter por superar su batalla contra la adicción.

“Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo al ver a alguien a quien amas salir del otro lado y ser tan fuerte y resiliente en la recuperación”, expresó.

“Como también dije la semana pasada, aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación. Jill y yo siempre estaremos ahí para Hunter y el resto de nuestra familia con nuestro amor y apoyo. Nada cambiará eso jamás”, agregó.

Biden ha afirmado anteriormente que no indultará a su hijo.