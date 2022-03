El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este jueves que su Gobierno “responderá” si Rusia usa armas químicas en Ucrania. El mandatario sostuvo que esas represalias dependerán de “la naturaleza del uso” de ese tipo de armamento por parte de Moscú.

“Responderíamos. Responderíamos si lo utilizara”, aseguró el jefe de Estado cuando se le preguntó cómo podría reaccionar Estados Unidos si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidiera desplegar armas químicas.

En una rueda de prensa en Bruselas, Biden aseguró que la Alianza Atlántica (OTAN) “nunca ha estado tan unida como hoy. Putin ha obtenido exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de entrar en Ucrania”.

“Putin confiaba en que la OTAN se dividiría. Mi primera conversación con él en diciembre y principios de enero me dejó claro que no creía que pudiéramos mantener esta cohesión”, señaló a los periodistas.

En paralelo, agregó que “EE.UU. se ha comprometido a proporcionar más de US$ 2.000 millones en equipo militar a Ucrania (…) Los sistemas antiaéreos, los sistemas antiblindaje, las municiones y nuestras armas están llegando a Ucrania mientras hablo”.

El mandatario también anunció que su país está “preparado para comprometer más de mil millones de dólares en asistencia humanitaria para ayudar a millones de ucranianos afectados por la guerra en Ucrania”.

Biden aseguró que Estados Unidos está listo para recibir a 100 mil refugiados ucranianos en el país. El presidente también confirmó nuevas sanciones a cientos de individuos y miembros del gobierno de Rusia.

Happening Now: President Biden holds a press conference about his meetings in Europe with Allies and partners on our response to Russia’s war on Ukraine. https://t.co/gArS0U5ARX

— The White House (@WhiteHouse) March 24, 2022