(CNN) – Tras las críticas del presidente de Ucrania sobre los lazos de Nestlé con Rusia, la empresa detuvo la venta de más de sus marcas en el país.

“De cara al futuro, suspenderemos marcas reconocidas de Nestlé como KitKat y Nesquik, entre otras”, señaló la multinacional suiza. “Ya detuvimos las importaciones y exportaciones no esenciales hacia y desde Rusia, detuvimos toda la publicidad y suspendimos todas las inversiones de capital en el país”.

La medida se produce unos días después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticara a Nestlé por la relación continua de la empresa con Rusia durante un discurso ante el pueblo de Suiza.

“‘Buena comida buena vida.’ Este es el eslogan de Nestlé. Tu empresa que se niega a salir de Rusia”, señaló Zelensky en el discurso. “Incluso ahora, cuando hay amenazas de Rusia a otros países europeos. No solo a nosotros. Incluso cuando hay chantaje nuclear de Rusia“.

Nestlé (NSRGY) se defendió y señaló que ha realizado cambios radicales desde que Rusia invadió Ucrania. “Nos enfocamos en proporcionar alimentos esenciales como alimentos para bebés y productos de nutrición médica/hospitalaria”, sostuvo un portavoz de la empresa a CNN Business.

La compañía anunció el 11 de marzo que suspendía las exportaciones de sus productos desde Rusia, excepto artículos esenciales como alimentos para bebés. La compañía también dijo que dejó de importar Nespresso y otros productos a Rusia, a excepción de productos esenciales.

Nestlé emplea a más de 7 mil trabajadores en Rusia, la mayoría de los cuales son locales. La compañía señaló anteriormente que está identificando soluciones para sus empleados y fábricas en Rusia, y que continuará pagando a sus empleados allí.

La semana pasada, el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, criticó al director ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider, por la presencia continua de la empresa en Rusia.

“Desafortunadamente, no muestra comprensión“, escribió Shmyhal en Twitter después de decir que habló con el CEO de Nestlé. “Pagar impuestos al presupuesto de un país terrorista significa matar a niños y madres indefensos. Espero que Nestlé cambie de opinión pronto”.

Talked to @Nestle CEO Mr. Mark Schneider about the side effect of staying in Russian market. Unfortunately, he shows no understanding. Paying taxes to the budget of a terrorist country means killing defenseless children&mothers. Hope that Nestle will change its mind soon.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022