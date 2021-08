Un funcionario de defensa de Estados Unidos le dijo a CNN el sábado temprano que se creía que una de las personas estaba “asociada con posibles ataques futuros en el aeropuerto”. Estados Unidos lo localizó y “tenía suficientes ojos y conocimientos” para atacar, dijo el funcionario, y agregó que “era una entidad conocida”, pero que Estados Unidos no lo llama un operativo “senior” de ISIS-K.

El individuo estaba en un complejo en el área de Jalalabad, dijo otro funcionario de defensa a CNN, y se confirmó nueva inteligencia después del ataque terrorista en Kabul para justificar el ataque. La fuente dijo que la vigilancia continuó en el complejo hasta que la esposa y los hijos del objetivo se fueron antes de que Estados Unidos realizara el ataque con aviones no tripulados.

“No perdonaremos. No olvidaremos. Te perseguiremos y te haremos pagar” , dijo el presidente en declaraciones desde la Casa Blanca el jueves. Estados Unidos, dijo Biden, “responderá con fuerza y ​​precisión en nuestro momento, en el lugar que elijamos y en el momento que elijamos. Esto es lo que necesita saber: estos terroristas de ISIS no ganarán”.

Últimos días de la evacuación

Biden y su equipo ahora se están preparando para la posibilidad de otro ataque terrorista en los últimos días de la operación de evacuación. La embajada de Estados Unidos en Kabul nuevamente aconsejó el viernes a los ciudadanos estadounidenses en varias puertas del aeropuerto que “se fueran de inmediato”, citando amenazas de seguridad, y Kirby anunció el sábado que el ejército estadounidense había comenzado a salir del aeropuerto, pero confirmó la salida el 31 de agosto. la fecha límite aún se mantuvo.

“No se equivoquen, nadie está descartando esto y diciendo: ‘Bueno, los tenemos, así que ya no tenemos que preocuparnos por ISIS-K’. No es el caso. Como dije antes, el flujo de amenazas aún está activo, aún dinámico. Todavía estamos enfocados en eso y forzar la protección. No estamos pensando ni por un minuto que lo que sucedió ayer nos aclara. No un minuto”, dijo Kirby el sábado.