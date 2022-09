El senador estadounidense y ex candidato presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, se refirió al plebiscito de salida que se llevará a cabo en nuestro país este 4 de septiembre.

A través de Twitter, el parlamentario señaló que: “El domingo el pueblo chileno podrá votar por una nueva Constitución, reemplazando la antigua antidemocrática redactada por el dictador Pinochet por una nueva que garantice los derechos a la salud, la vivienda, la educación y un planeta habitable”.

“Estoy orgulloso de apoyar este esfuerzo”, agregó.

Cabe señalar que este viernes, un grupo de congresistas también se manifestó a propósito de este histórico proceso. A través de una carta dirigida a los CEO de Facebook, Twitter y TikTok, pidieron “encarecidamente actuar con urgencia para combatir las campañas corruptas de desinformación que socavan un proceso justo y democrático”.

“A poco tiempo del plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución este domingo, le instamos a actuar con rapidez contra la propagación de la desinformación. La inacción continua podría instigar la interferencia en este histórico referéndum”, zanjaron.

La carta fue firmada por los representantes Andy Levin, Cori Bush, Jesús G. “Chuy” García, Carolyn Maloney y James P. McGovern.

On Sunday the Chilean people can vote for a new constitution, replacing the old anti-democratic one written by the dictator Pinochet with a new one guaranteeing rights to health, housing, education, and a habitable planet. I am proud to support this effort.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 3, 2022