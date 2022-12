(EFE) – Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia y propietario del Monza, equipo recién ascendido a la Serie A, prometió a sus jugadores durante la cena de Navidad “un autobús lleno de prostitutas” si ganan a un gran rival en la segunda parte de la temporada.

El nuevo Milan de ‘Il Cavaliere’, a sus 86 años, es ahora el Monza, un equipo al que ha elevado a lo más alto. El conjunto marcha décimo cuarto en el campeonato doméstico italiano, nueve puntos por encima del descenso.

La euforia por la buena temporada, reconducida por el nuevo técnico Raffaele Palladino tras un inicio dubitativo de Giovanni Stroppa, al que despidió tras cinco encuentros, llevó al magnate, líder del partido político Forza Italia, a hacer una promesa para sus jugadores durante la cena navideña que tuvo lugar este martes por la noche.

“Hemos encontrado un nuevo entrenador, que fue seleccionador de nuestro equipo Primavera (equipo sub-19). Es bueno, simpático, amable y capaz de estimular a nuestros chicos. Yo también quiero dar un estímulo extra: ahora viene el Juventus, el Milan, etc. y si ganan a uno de estos grandes equipos haré que les metan un autobús lleno de prostitutas en el vestuario“, dijo un Berlusconi que acaba de regresar al Senado nueve años después de su expulsión por su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

El video circuló rápido por las redes sociales y es uno de los más vistos del momento en Italia.

No es la primera vez que Berlusconi atrae todos los focos por declaraciones desde que está en el Monza. Ya en junio, cuando se consagró el histórico ascenso del equipo que maneja, se dejó llevar por la alegría del momento y se atrevió a soñar con su nuevo proyecto futbolístico: “Ahora a por el Scudetto y la Champions“.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." 😳pic.twitter.com/PBCPakUWE2

— SPORTbible (@sportbible) December 14, 2022